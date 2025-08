Powstanie Warszawskie w kronikach muzeum Źródło: R.Banach - BIP AK/ Muzeum Powstania Warszawskiego

"Dotarła do nas kolejna niespodziewana wiadomość… tuż przed swoimi 93. urodzinami na wieczną wartę odeszła Ludwika Mendelska. W czasie Powstania Warszawskiego jako 12-letnia dziewczynka pomagała w szpitalu polowym, gdzie opatrywała rannych, chodziła po wodę dla powstańców, gotowała" - napisano na profilu ogólnopolskiej kampanii upamiętniającej uczestników powstania BohaterON na platformie Facebook.

"Nosiłam w kociołkach wodę"

Ludwika Mendelska, z domu Pyrkosz, urodziła się 24 sierpnia w 1932 r. w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego w wieku 12 lat działała w służbie ochotniczej na Powiślu i w Śródmieściu. W 2020 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

"W Powstaniu zajmowałam się przede wszystkim zaopatrzeniem, bo rannych jeszcze wtedy nie było… Tatuś pokazał mi kolegę, który na sąsiednim podwórzu miał studnię, taką na pompę, bo jeszcze z początku było trochę wody, a potem już woda zginęła, prądu też potem już nie było. Nosiłam w kociołkach wodę, że jak przyjdą chłopcy, żeby zagotować herbatę czy tam coś bodajby ugotować. To takie gospodarcze sprawy były dosłownie. Ale to, to nam wszystko szybko zginęło. Przestała być walka… nie wiem, trzy czy cztery dni…" - mówiła w archiwalnej rozmowie z Muzeum Powstania Warszawskiego.

