Tak wyglądała próba generalna defilady

W Warszawie odbyła się próba generalna defilady przed piątkowymi obchodami Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie można było zobaczyć między innymi przejeżdżające czołgi oraz przejścia pododdziałów pieszych. Dzień wcześniej na niebie odbywały się próby lotnicze.
W sobotę rozpoczęły się próby do defilady organizowanej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego. Jako pierwsze miały miejsce próby lotnicze, z kolei w nocy odbyły się ćwiczenia lądowe. W niedzielę rano na Wisłostradzie przeprowadzono próbę generalną defilady.
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Jak ostrzegał z wyprzedzeniem ratusz, ćwiczenia wiązały się między innymi z koniecznością zamknięcia ulicy na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie (Północnego) do Gagarina.
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Defilada wojskowa w Warszawie i Helu
W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu. Zaprezentowane zostaną tam korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.
W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.
Widzowie będą mogli podziwiać między innymi czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16. W programie jest też szereg uroczystości upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 roku oraz imprez i pikników wojskowych.