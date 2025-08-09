Tak wyglądała próba generalna defilady

Próba generalna defilady z okazji święta Wojska Polskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę rozpoczęły się próby do defilady organizowanej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego. Jako pierwsze miały miejsce próby lotnicze, z kolei w nocy odbyły się ćwiczenia lądowe. W niedzielę rano na Wisłostradzie przeprowadzono próbę generalną defilady.

Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego Źródło: PAP/Paweł Supernak Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego Źródło: PAP/Paweł Supernak Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego Źródło: PAP/Paweł Supernak Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego Źródło: PAP/Paweł Supernak Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego Źródło: PAP/Paweł Supernak Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego Źródło: PAP/Paweł Supernak

Jak ostrzegał z wyprzedzeniem ratusz, ćwiczenia wiązały się między innymi z koniecznością zamknięcia ulicy na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie (Północnego) do Gagarina.

Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Defilada wojskowa w Warszawie i Helu

W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu. Zaprezentowane zostaną tam korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Widzowie będą mogli podziwiać między innymi czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16. W programie jest też szereg uroczystości upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 roku oraz imprez i pikników wojskowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Defilada w Warszawie, parada morska w Helu

OGLĄDAJ: TVN24 HD