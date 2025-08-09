Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Tak wyglądała próba generalna defilady

Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady z okazji święta Wojska Polskiego
Źródło: TVN24
W Warszawie odbyła się próba generalna defilady przed piątkowymi obchodami Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie można było zobaczyć między innymi przejeżdżające czołgi oraz przejścia pododdziałów pieszych. Dzień wcześniej na niebie odbywały się próby lotnicze.

W sobotę rozpoczęły się próby do defilady organizowanej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego. Jako pierwsze miały miejsce próby lotnicze, z kolei w nocy odbyły się ćwiczenia lądowe. W niedzielę rano na Wisłostradzie przeprowadzono próbę generalną defilady.

Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Jak ostrzegał z wyprzedzeniem ratusz, ćwiczenia wiązały się między innymi z koniecznością zamknięcia ulicy na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie (Północnego) do Gagarina.

Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Defilada wojskowa w Warszawie i Helu

W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu. Zaprezentowane zostaną tam korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Widzowie będą mogli podziwiać między innymi czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16. W programie jest też szereg uroczystości upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 roku oraz imprez i pikników wojskowych.

Defilada w Warszawie, parada morska w Helu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Defilada w Warszawie, parada morska w Helu

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg, kgr/tok,ft

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskiesamolotyWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejWojsko
Czytaj także:
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
Wola
Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna
Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt
Włochy
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
Okolice
Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Przyszli w piżamach i kapciach
Śródmieście
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Plaże i promy nad Wisłą
Wiślane promy będą pływać częściej
Komunikacja
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
Mokotów
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
Ulice
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
Okolice
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja
Nowa linia tramwajowa, kolejny krok
Białołęka
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Taksówkarz z zakazem prowadzenia aut woził pasażerów
Okolice
Kobieta trafiła do celi
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana
Okolice
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
Okolice
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
Śródmieście
Utrudnienia podczas próby defilady
Próba generalna w niedzielę. Lista zamkniętych ulic i mostów
Żoliborz
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
Okolice
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
Okolice
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
Okolice
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty"
Klaudia Kamieniarz
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Okolice
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Okolice
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Data rozpoczęcia procesu byłego komendanta
Mokotów
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Okolice
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Okolice
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
Okolice
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki