Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Przyszli w piżamach i kapciach. Protest przeciwko hałasowi w nocy

Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Uczestnicy marszu "Warszawa nie śpi" zbierają się na tzw. placu Centralnym
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Przed Pałacem Kultury i Nauki zebrali się ludzie w piżamach i kapciach. To protest przeciwko głośnym samochodom i motocyklom, organizowany przez Miasto Jest Nasze.

Marsz "Warszawa nie śpi" przeciwko głośnym samochodom i motocyklom, organizowany przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze rozpoczął się o godzinie 20 na placu Centralnym. "Czas pokazać, że mamy dość nocnego hałasu. Ryk silników i dudnienie basów to totalny obciach – najwyższa pora wcisnąć 'mute' na mieście" - napisało MJN w opisie wydarzenia na Facebooku.

Organizatorzy zachęcali uczestników wydarzenia do przebrania się w piżamy, dresy, kapcie, przyniesienia koców i poduszek, żeby pokazać, że idą w marszu, bo nie mogą spać przez grupę osób, które stawiają swoją dobrą zabawę ponad spokój i zdrowie mieszkańców Warszawy.

Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Happening MJN "Halo ja chcę spać"
Źródło: PAP/Piotr Nowak
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja policji wymierzona w nielegalne wyścigi
Sprawa nocnych wyścigów wraca do prokuratury
Grupa SPEED w akcji
Ryk silników i nadmierna prędkość. 1291 sprawdzonych aut, 669 mandatów
Nielegalne uliczne wyścigi zorganizowane przez Night Drivers Crew
Fanatycy szaleńczej jazdy. Pokazujemy, jak działają
Artur Węgrzynowicz

"Bezsen o Warszawie"

Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Przed trybuną na placu Centralnym zaczynają zbierać się ludzie. Przynieśli ze sobą poduszki, są ludzie w piżamach i kocach. Są też widoczne żółte flagi Miasto Jest Nasze. Uczestnicy mają ze sobą tekturowe banery, nawołujące do ograniczenia hałasu w mieście, zaprzestania nocnych wyścigów i strzelana z wydechów. Pojawiają się hasła "bezsen o Warszawie", "nie śpię bo zatykam uszy", "na ulicach cicho sza" - relacjonował reporter.

Protest "Warszawa nie śpi"
Protest "Warszawa nie śpi"
Protest "Warszawa nie śpi"
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Protest "Warszawa nie śpi"
Protest "Warszawa nie śpi"
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Protest "Warszawa nie śpi"
Protest "Warszawa nie śpi"
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Protest "Warszawa nie śpi"
Protest "Warszawa nie śpi"
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Protest "Warszawa nie śpi"
Protest "Warszawa nie śpi"
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Protest "Warszawa nie śpi"
Protest "Warszawa nie śpi"
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Organizatorzy zachęcali do podpisywania petycji, która zostanie skierowana do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Dotyczy jak najszybszego podjęcia prac legislacyjnych, które "umożliwią skuteczne wykorzystanie fotoradarów akustycznych w walce z coraz poważniejszym problemem zanieczyszczenia hałasem w przestrzeni publicznej".

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kamerami dźwiękowymi chcą uderzyć w "terrorystów akustycznych".

Jak czytamy w petycji, fotoradar akustyczny to urządzenie służące do pomiaru hałasu generowanego przez pojazdy na drodze. Zamiast mierzyć prędkość, jak tradycyjne fotoradary, rejestruje natężenie dźwięku i wykonuje zdjęcie lub nagrywa film, gdy pojazd przekroczy ustaloną normę hałasu. Odczytuje również numery rejestracyjne pojazdu, co pozwala na automatyczne nakładanie mandatów. 

"Nie domagamy się luksusu. Domagamy się podstawowej ochrony zdrowia – swojej i naszych dzieci, a także naszych zwierząt. Fotoradary akustyczne to krok w stronę cywilizowanego państwa, które dba o swoich obywateli nie tylko w przepisach, ale i w realnym życiu" - brzmi treść petycji.

Około godziny 20.30 uczestnicy marszu wyruszyli spod placu Centralnego. Przejdą trasą przez Marszałkowską, Świętokrzyską i Tamkę pod Pomnik Syreny. W trakcie przewidziane są wystąpienia mieszkańców Warszawy, którzy opowiedzą o tym, jak hałas na nich wpływa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja skontrolowała 178 samochodów
Ryczące silniki i nielegalne wyścigi. 113 mandatów
Akcja policji na nielegalnych wyścigach
Policyjny nalot na nielegalne nocne wyścigi
Okolice
Pomiary hałasu przy Ceramicznej
"Hałas wwierca się w głowę, jesteśmy u kresu wytrzymałości"
Klaudia Kamieniarz

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
TAGI:
Nielegalne wyścigi
Czytaj także:
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Plaże i promy nad Wisłą
Wiślane promy będą pływać częściej
Komunikacja
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
Mokotów
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
Ulice
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja
Nowa linia tramwajowa, kolejny krok
Białołęka
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Taksówkarz z zakazem prowadzenia aut woził pasażerów
Kobieta trafiła do celi
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
Śródmieście
Utrudnienia podczas próby defilady
Długa lista zamkniętych ulic i mostów, zacznie się już w sobotę
Żoliborz
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty"
Klaudia Kamieniarz
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Data rozpoczęcia procesu byłego komendanta
Mokotów
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
shutterstock_2371508757
Warszawska giełda z nowym rekordem po 17 latach
Najnowsze
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Zapytałam, co z moimi dziećmi i mężem. Nie odpowiedzieli"
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
Śródmieście
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki