Kino Relax zostaje w rejestrze zabytków

Kino Relax przy ulicy Złotej zostaje w rejestrze zabytków. To decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Niezmiernie cieszy nas fakt, że coraz więcej dzieł powojennego modernizmu trafia do rejestru" - podkreślił mazowiecki konserwator zabytków.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymało w mocy decyzję odmawiającą skreślenia z rejestru zabytków budynku kina Relax. "Stanowisko uzasadniono tym, że obiekt w obecnym stanie zachowania w pełni posiada wartości zabytkowe, które były podstawą wydania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 maja 2019 roku, wpisującej go do rejestru zabytków" - poinformował we wpisie w mediach społecznościowych mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.