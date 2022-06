Śledztwo w sprawie koncertu Maty na barce pływającej po Wiśle

- 1 czerwca wszczęto śledztwo w sprawie zorganizowania imprezy masowej w dniu 23 maja 2022 roku w Warszwie przy bulwarach Flotylli Wiślanej, bez wymaganego zezwolenia. To jest czyn z artykułu 58, ustęp 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ten czyn zagrożony jest grzywną do 240 stawek, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat - przekazała nam Aleksandra Skrzyniarz rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodała, że w sprawie prowadzone są czynności.