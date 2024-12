Empik w dawnej Cepelii. Wkrótce otwarcie Źródło: tvnwarszawa.pl

Jak poinformowało nas biuro prasowe spółki Empik, nowy salon przy ulicy Marszałkowskiej otworzy swoje podwoje w piątek, 13 grudnia.

"Będzie to najnowocześniejszy flagowy salon o powierzchni 1300 m kw., zlokalizowany na trzech poziomach. Empik Marszałkowska wyróżni się strefą muzyki z gadżetami dla fanów, najszerszym wyborem płyt winylowych - również w kolekcjonerskich, unikatowych wydaniach, a także zagranicznymi edycjami książek i albumów, niedostępnymi w innych lokalizacjach" - czytamy w komunikacie spółki.

Pawilon Cepelii po remoncie Empik w pawilonie Cepelii, wkrótce otwarcie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Empik w pawilonie Cepelii, wkrótce otwarcie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Empik w pawilonie Cepelii, wkrótce otwarcie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Empik w pawilonie Cepelii, wkrótce otwarcie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Empik w pawilonie Cepelii, wkrótce otwarcie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Empik w pawilonie Cepelii, wkrótce otwarcie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Empik w pawilonie Cepelii, wkrótce otwarcie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Lekka konstrukcja, duże okna

Pawilon dawnej Cepelii projektu wybitnego architekta Zygmunta Stępińskiego powstał w 1966 roku. Konstrukcja wyróżniała się lekkim stalowym szkieletem i niemal w całości przeszklonymi elewacjami, dzięki którym piętro sprawiało wrażenie, jakby unosiło się w powietrzu. Cały projekt opierał się na koncepcji lokalu handlowo-usługowego przenikającego się z ulicą. Sklep oferujący rękodzieło polskich artystów ludowych mieścił się w budynku przed kilka dekad.

Z czasem Cepelia ustąpiła miejsca innym sklepom i punktom usługowym. Blaszana elewacja została przykryta pomarańczową okładziną. Pojawiły się też wielkoformatowe reklamy, a ceramikę pokryło pseudograffiti i bohomazy. Po wyprowadzce ostatniego najemcy przez kilka lat w zrujnowanym obiekcie nic się nie działo.

Przełom nastąpił w lutym tego roku. Rozpoczął się długo wyczekiwany remont. To, kto wprowadzi się do budynku, początkowo było owiane tajemnicą. Dopiero na początku maja spółka Empik ogłosiła, że w zabytku urządzona zostanie trzypiętrowa księgarnia tej sieci wraz ze sceną do wydarzeń kulturalnych i spotkań autorskich.

Nowy sklep Empiku wypełni lukę po flagowym salonie, który przez ponad 70 lat mieścił się przy Nowym Świecie. Firma wyniosła się stamtąd w 2022 roku, ponieważ nie zgadzała się na znaczącą podwyżkę czynszu. Od tego czasu kamienica jest pusta. Czytaj więcej na ten temat: Kamienica po Empiku wciąż pusta. Ratusz ma pomysł, jak zdobyć pieniądze na remont>>>

Budynek Cepelii w 1971 roku Źródło: Grażyna Rutowska/Narodowe Archiwum Cyfrowe