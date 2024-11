Pechowy tramwaj. Dwie kolizje jedna po drugiej

Jeden ze składów tramwajowych linii 15 najpierw na ulicy Władysława Andersa uczestniczył w kolizji z autobusem, a kiedy zjeżdżał do zajezdni, na placu Bankowym zderzył się z samochodem osobowym.

Do pierwszej kolizji z autobusem doszło na skrzyżowaniu ulicy Andersa, Stawki i Muranowskiej.

Pechowy tramwaj

Jednak to nie koniec przygód "pechowego" tramwaju. - Ten sam tramwaj linii 15, zjeżdżając po tej kolizji jako przejazd techniczny do zajezdni na Mokotowie, miał kolejne zderzenie. Do kolizji doszło na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Senatorskiej. Pierwszeństwo na tramwaju wymusił kierowca bmw - dowiedział się Węgrzynowicz.