W środę punktualnie o godzinie 11 w Warszawie zawyły syreny. Jest to element ćwiczeń systemu alarmowego, realizowanego w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Ponownie wycie będzie słychać o godzinie 12.

We wtorek mieszkańcy Warszawy oraz powiatów ościennych otrzymali na swoje telefony alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uprzedzający o planowanych ćwiczeniach. Ogłoszenie alarmu nastąpiło za pomocą trzyminutowego sygnału ciągłego, a jego odwołanie poprzez trzyminutowy sygnał modulowany.

Ćwiczenia systemu alarmowego są elementem ogłoszonego w Warszawie Tygodnia Bezpieczeństwa, który trwa od 7 do 12 października. Każdy dzień jest poświęcony innemu zagadnieniu. Środa to dzień edukacji i alarmowania.

Celem takich ćwiczeń jest test sprawności systemu, badanie skuteczności dotarcia do mieszkańców, a także oswojenie ich ze sposobami powiadamiania w sytuacjach zagrożeń. - Będziemy to ćwiczyć, aby mieszkańcy miasta byli gotowi na każdą ewentualność i wiedzieli, jak reagować, kiedy pojawiają się różne sygnały alarmowe - zapowiadał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Przyzwyczailiśmy się, że te sygnały są włączane na rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i rocznicę powstania w getcie. Chcemy te sygnały przetestować. Jest to też okazja, żeby sprawdzić, czy syreny działają w całym mieście. Jeżeli państwo nie słyszycie tych syren lub słyszycie je słabiej, to jest właśnie moment, żeby nas o tym informować - mówił podczas środowej konferencji Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy podkreślił, że test syren jest przeprowadzany we współpracy z resortem spraw wewnętrznych i administracji oraz służbami wojewody. - Ponieważ jest to dzień edukacji o bezpieczeństwie zaapelowaliśmy do dyrektorów szkół o zorganizowanie specjalnych lekcji - dodał.