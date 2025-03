10 lat temu pierwszy pociąg z pasażerami przejechał drugą linią metra

Metro ruszyło Źródło: TVN24

10 lat temu otwarto centralny odcinek drugiej linii metra. Z jego najpopularniejszych stacji - Dworzec Wileński, Świętokrzyska, Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego - korzysta codziennie ponad 25 tysięcy pasażerów. Przypominamy, jak wyglądało oficjalne uruchomienie nowego odcinka podziemnej kolejki.

Centralny odcinek II linii metra kończy w sobotę 10 lat. Jego otwarcie nastąpiło 8 marca 2015 roku. Termin był do ostatniej chwili trzymany w tajemnicy. Oficjalna zapowiedź pojawiła się na profilu miasta w mediach społecznościowych zaledwie 2,5 godziny przed uruchomieniem nowych stacji.

Pociąg z ówczesną prezydent miasta Hanną Gronkiewicz-Waltz na pokładzie wystartował około godz. 9.40. - O godz. 9.37 zabrzmiał komunikat: decyzją pani prezydent stacja Świętokrzyska otwarta. Chwilę później pracownicy Metra Warszawskiego usłyszeli w swoich radiach: proszę zamykać drzwi, maszyniści ruszamy - relacjonował chwilę po otwarciu Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Pociąg ruszył chwilę później. Było tylu chętnych do przejażdżki, że drzwi do kolejki były blokowane - dodał.

Sześć kilometrów, siedem stacji

Centralny odcinek drugiej linii metra, o długości ponad sześć kilometrów, łączy lewo- i prawobrzeżną Warszawę. Ma siedem stacji. Kolejno od zachodu na wschód są to: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat - Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński. Pociągi pokonują centralny odcinek drugiej linii metra w 11 minut.

Z pierwszą linią metra druga krzyżuje się na stacji Świętokrzyska. Na ścianach peronów II linii metra znajdują się grafiki z nazwami stacji. Wygląd ścian opracował światowej sławy polski artysta Wojciech Fangor. Poszczególne stacje różnią się kolorystyką.

Stacja Nowy Świat-Uniwersytet jest w kolorze fioletowym, to najgłębsza stacja II linii. Ma cztery kondygnacje, a peron znajduje się 23 metry pod ziemią. Wynika to z geologii Warszawy - konieczne było poprowadzenie tuneli II linii metra osiem metrów pod dnem Wisły. Na stacji jest aż 17 schodów ruchomych. Pasażerowie, by dostać się na peron muszą pokonać trzy poziomy schodów.

"Obecnie najpopularniejszymi stacjami, z których codziennie korzysta ponad 25 tysięcy pasażerów, są: Dw. Wileński, Świętokrzyska, Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego" - podaje Metro Warszawskie na Facebooku. Jak dodano, tylko w ciągu pierwszego roku funkcjonowania M2 pociągami przejechało 35 milionów pasażerów.

Obecnie druga linia metra łączy Bródno z Bemowem, znajduje się na niej już 18 stacji. We wrześniu 2019 roku otwarto stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Kolejne uruchomione zostały w kwietniu 2020 roku: Płocka, Młynów i ks. Janusza. W czerwcu 2022 roku pasażerowie po raz pierwszy dojechali do stacji: Ulrychów i Bemowo. We wrześniu 2022 roku do eksploatacji oddano stacje: Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Obecnie na Bemowie trwa budowa ostatniego odcinka M2. Powstaną tam trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz stacja techniczno-postojowa.

Zalana stacja i niewybuchy na budowie

Za projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra odpowiadało włosko-turecko-polskie konsorcjum Astaldi, Gulermak i PBDiM Mińsk Mazowiecki. Inwestycja kosztowała ponad cztery miliardy złotych.

Pierwsze naziemne prace rozpoczęły się w drugiej połowie 2010 r., a w maju 2012 r. tarcza "Anna" (nosząca imię na cześć księżnej Anny Mazowieckiej) rozpoczęła drążenie tunelu II linii metra.

Coraz więcej wody na stacji metra (zdj. archiwalne)

Pierwotnie planowo, że budowa II linii zakończy się w październiku 2013 r., jednak prace opóźniły się m.in. z powodu zalania terenu budowy stacji Centrum Nauki Kopernik. W sierpniu 2012 r. budowniczowie podczas prac natrafili na ciek wodny, teren budowy stacji został zalany, zamknięto tunel Wisłostrady, a prace naprawcze trwały prawie rok, do czerwca 2013 r.

W trakcie prac ekipy wielokrotnie trafiały na ukryte pod ziemią ślady historii Warszawy. Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk mówił podczas otwarcia nowych stacji, że największym zaskoczeniem była liczba znalezisk po II wojnie światowej, w tym trzy ogromne bomby - największa półtoratonowa na pl. Powstańców Warszawy - które miały realny wpływ na spowolnienie tempa budowy.

Otwarcie centralnego odcinka drugiej linii metra było do ostatniej chwili trzymane w tajemnicy. Początkowo Hanna Gronkiewicz-Waltz przed II turą ostatnich wyborów samorządowych zapowiedziała, że metro zostanie otwarte 14 grudnia 2014 roku. Tak się jednak nie stało. Ratusz najpierw tłumaczył, że opóźnienie spowodowane jest pożarem akumulatorów na stacji Rondo Daszyńskiego. Następnie prezydent przekonywała, że urzędnicy przewidywali termin otwarcia nowych stacji na podstawie odbiorów ostatnich czterech stacji I linii na Bielanach, stąd rozbieżności.

