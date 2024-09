Zmiana zasad sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski

Konkurs potrwa od 2 do 23 października 2025 roku i będzie szansą na spotkanie z utworami Fryderyka Chopina w wykonaniu najlepszych młodych pianistów z kilkudziesięciu krajów. Organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Wyjątkowy, prestiżowy konkurs

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest najbardziej prestiżowym tego typu wydarzeniem na świecie i odbywa się co pięć lat, co tylko umacnia jego wyjątkowość. W blisko stuletniej historii konkursu, tylko raz jury przyznało tytuł ex aequo (w 1949 r.), dwukrotnie zwycięzcy nie wskazano (w 1990 r. i w 1995 r.). Dlatego mówimy o gronie 17 zwycięzców dotychczasowych 18 edycji. Wśród nich znalazły się między innymi takie sławy jak Martha Argerich, Halina Czerny-Stefańska, Alexander Uninsky, Krystian Zimmerman, Maurizio Pollini czy Rafał Blechacz. A w ich ślady chciałyby pójść setki - jeśli nie tysiące - młodych muzyków.