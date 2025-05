Pięć kilometrów w czternaście minut. Wyniki Biegu Konstytucji

Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Ponad 6,5 tysiąca osób wzięło udział w Biegu Konstytucji 3 Maja. Biegacze pokonali pięciokilometrową trasę wiodącą ulicami Śródmieścia. Najszybszy z uczestników - Kamil Herzyk - dotarł na metę w ciągu 14 minut i 16 sekund. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Emilia Mazek z czasem 16.38.

O godzinie 11 rozpoczęła się rywalizacja w 33. Biegu Konstytucji 3 maja. Organizatorzy przygotowali nową trasę. Tym razem start i meta mieściły się przy Placu Trzech Krzyży. Biegacze ruszyli na południe Alejami Ujazdowskimi. Później zawrócili i skierowali się na północ ulicą Marszałkowską, placem Zbawiciela i placem Konstytucji. Po dotarciu do Ronda Romana Dmowskiego skręcili w Aleje Jerozolimskie. Na rondzie generała Charles'a de Gaulle'a skręcili w prawo i wrócili ponownie na plac Trzech Krzyży.

Start odbywał się falami. Najszybsi zawodnicy rozpoczęli rywalizację o godzinie 11. Pięć minut później wystartowali biegacze, którzy chcą przebiec dystans pięciu kilometrów w czasie 25-30 minut. Po kilku minutach ruszyły trzecia i czwarta fala. Na koniec, czyli o godzinie 11.20 rozpoczął się nordic walking.

Na pokonanie pięciokilometrowej trasy biegacze mieli 55 minut.

Bieg Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wyniki rywalizacji

Trzech biegaczy złamało barierę 15 minut. Jako pierwszy na metę dotarł Kamil Herzyk (14.16). Za nim uplasowali się Konrad Pogorzelski (14.22) i Krzysztof Wasiewicz (14.59).

Konkurencję kobiet zdeklasowała Emilia Mazek, która poprawiła rekord życiowy na 16.38. Na podium stanęły też Zuzanna Pyszel (18.09) i Aleksandra Karolczuk (18.13).

- Mój poprzedni wynik był słaby - 16.55. Spodziewałam się tego rekordu. Zrobiłam to. Z trenerem umawiałam się na tempo 3.20 na kilometr, a udało się pobiec nawet trochę szybciej, więc fajnie to wyszło - powiedziała Mazek.

W sobotę pogoda sprzyjała biegaczom. Było słonecznie, ale niezbyt ciepło. - Faktycznie. Nie odczuwałam tego ciepła jakoś dotkliwie - skomentowała zwyciężczyni biegu.

Wzdłuż trasy oraz na starcie i mecie znajdowały się strefy kibicowania, skąd można było dopingować zawodników oraz korzystać z przygotowanych atrakcji i aktywności.

W Biegu Konstytucji 3 Maja wzięło udział 6,5 tysiąca osób Źródło: PAP

Warszawska Triada Biegowa

"Bieg Konstytucji to coś więcej niż sport - to spotkanie ludzi, energii i wspólnego entuzjazmu. Każdy kilometr to szansa na dobrą zabawę, zdrowy ruch i udział w wydarzeniu, które tętni energią i nawiązuje do ważnych chwil z naszej przeszłości. Niezależnie od tego, czy biegniesz, kibicujesz, czy po prostu chcesz poczuć atmosferę" - przekazał w komunikacie organizator wydarzenia - Fundacja Maraton Warszawski.

Bieg Konstytucji 3 Maja to pierwsza tegoroczna impreza wchodząca w skład Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć", do której zaliczają się również Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości.

Trasa Biegu Konstytucji 3 Maja Źródło: Fundacja Maraton Warszawski