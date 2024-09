Baran jechał pierwszą klasą w pociągu. "Biegał, beczał, podgryzał buty. Byłoby zabawnie, ale..."

"Pani konduktor straciła cierpliwość"

- Nie mam nic przeciwko zwierzętom, dlatego początkowo mi to nie przeszkadzało. Baran co prawda beczał i biegał po wagonie, ale początkowo można to było uznać za zabawne, natomiast później zaczął brudzić, a zawartość pieluszki wypadała na podłogę. Pani właścicielka sprzątała te odchody, ale z czasem zrobiło się bardzo nieprzyjemnie i część pasażerów musiała przesiąść się do innych wagonów, a mówimy przecież o pierwszej klasie. W końcu dwie z pasażerek zaczęły interweniować, zwracając uwagę, bo baran zaczął podgryzać buty innemu pasażerowi, a kiedy zwierzę nabrudziło po raz trzeci, pani konduktor straciła cierpliwość, podeszła do pani i poinformowała, że za pięć minut pociąg będzie zatrzymywać się w Szepietowie i jest zmuszona poprosić ją o opuszczenie pociągu razem ze zwierzętami - opisywał. Mężczyzna podkreślił, że zwierzęta przebyły większą część drogi. - Szepietowo jest około 40 minut przed Białymstokiem, więc jechały z nami około półtorej godziny. Tak, jak wspomniałem, w innych okolicznościach byłoby to bardzo zabawne, natomiast trochę inaczej jest w długiej podróży, zwłaszcza jeśli ktoś zakupił droższe bilety na pierwszą klasę, aby mieć komfortową podróż. W każdym razie pomyślałem sobie, że może ta cała sytuacja kogoś zaciekawi albo chociaż rozśmieszy - zakończył.