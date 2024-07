"Warszawiacy są zgodni, że upamiętnienie Powstania Warszawskiego jest ważne"

W lipcu 2024 roku stołeczny ratusz przeprowadził badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak tłumaczą urzędnicy, celem badania było poznanie stosunku warszawiaków do wybranych wydarzeń historycznych, w tym do Powstania Warszawskiego, wiedzy na temat Powstania Warszawskiego oraz stosunku do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie ważne dla warszawianek i warszawiaków

1 sierpnia, o 17, w godzinę "W", w Warszawie zawyją syreny. Miasto odda hołd i szacunek wydarzeniom sprzed 80. lat i zatrzyma się na symboliczną minutę. Apelujemy do warszawianek i warszawiaków, do naszych gości i osób odwiedzających w tym czasie Warszawę o dołączanie do upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Zatrzymajcie samochody, przystańcie na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych. Wspólnie przeżyjmy tę niezwykłą chwilę, pomyślmy o tym, co wydarzyło się w 1944 r. i wyraźmy swoją wdzięczność. W tę wyjątkową, 80. rocznicę, oddajmy cześć Bohaterkom i Bohaterom Powstania – żołnierzom, harcerzom, cywilom i wszystkim tym, którzy byli gotowi walczyć o Warszawę! Cześć Ich pamięci!

Upamiętnienie powstania dla większości ważne

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.