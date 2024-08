Ogród deszczowy zamiast parkingu

Ogród gdański w Warszawie

"Powstające do tej pory ogrody deszczowe w stolicy były płaskie. Różniły się od zwykłej rabaty jedynie kilkuwarstwowym przekrojem i studzienkami drenażowymi. Woda docierała do ogrodu wąskimi szczelinami. Jest to dobry sposób na dostarczanie wody roślinom, ale jeszcze lepszą retencję ma ogród deszczowy gdański, w którym teren zostaje obniżony. Dzięki temu woda z ulicy spływa do niego grawitacyjnie. A zamiast wąskich szczelin mamy szeroko obniżone krawężniki. W ten sposób zwiększa się znacznie potencjał zielonej retencji takiego ogrodu" - wyjaśniają miejscy urzędnicy.