Aktywistka oskarża Roberta Bąkiewicza o naruszenie nietykalności. Ruszył proces

Spadła na ziemię, doznała uszczerbku na zdrowiu

Z kolei Bąkiewicz stwierdził, że on nie był agresorem, tylko wręcz jest ofiarą. - Chciałbym, żeby ta sprawa zakończyła się jak najszybciej sprawiedliwym wyrokiem. Tylko sprawiedliwy wyrok będzie wyrokiem, który mnie uniewinni, pokaże, że nie byłem żadnym sprawcą. Że wartości, których broniłem i dobro, którego broniłem były wyższe niż dobre samopoczucie agresora, który przyszedł do kościoła udając, że bierze udział w kulcie religijnym - mówił po piątkowej, pierwszej rozprawie oskarżony.

To dopiero początek procesu. Bąkiewicz zaczął składać pierwsze wyjaśnienia, zaprosił też do sądu swoich sympatyków między innymi z Ordo Iuris, które jest zaangażowane w tę sprawę. - Atmosfera była dość gęsta, sala była zdecydowanie za mała, żeby to przeprowadzić. I Robert Bąkiewicz, zaczynając składać swoje wyjaśnienia, podkreślał cały czas, że on bronił tej "wyższej sprawy", że to była wyższa konieczność, żeby wyszarpać tę kobietę i sprowadzić siłą na ziemię - ocenił Warcholiński.