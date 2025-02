1,5 procenta dla byłej fundacji ministra? Apel do pracowników prokuratury

Prokurator Skiba: pokrzywdzeni kontrolerzy NIK zostali przesłuchani Źródło: TVN24

Warszawscy prokuratorzy dostali na służbowe skrzynki pocztowe wiadomość zachęcającą do przekazania 1,5 procent podatku na rzecz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jej nadawcą była Prokuratura Okręgowa w Warszawie. - Nie widzimy jakiegokolwiek naruszenia zasad apolityczności prokuratury w przekazaniu tej, jak i innych próśb - twierdzi rzecznik jednostki prokurator Piotr Antoni Skiba.

Informacja o apelu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o wpłacaniu na jej rzecz 1,5 procent podatku została rozesłana wewnętrzną pocztą elektroniczną do prokuratorów przez Wydział Organizacyjny Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawę opisał portal Niezależna.pl. Jak podał, nadawczyniami wiadomości były zastępczyni prokuratora okręgowego Małgorzata Szeroczyńska oraz naczelniczka wydziału organizacyjnego Aneta Kukla-Jasińska.

W ujawnionej treści wiadomości zachęcano, by "dołożyć swoje 1,5 proc. do obrony praw człowieka", stwierdzono także, że "ostatnie decyzje Donalda Trumpa mają olbrzymie znaczenie dla finansowej kondycji organizacji" takich jak HFPC (w styczniu prezydent Stanów Zjednoczonych zawiesił na 90 dni wszystkie programy amerykańskiej pomocy zagranicznej w celu oceny ich zgodności z jego polityką). W wiadomości znalazł się także numer KRS fundacji oraz aktywny link odsyłający do jej strony. Nie było w niej jednak żadnego wyjaśnienia, dlaczego prokuratura rozsyła tę korespondencję do swoich pracowników.

"Zastępca prokuratora okręgowego polecił przekazanie tego maila"

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba potwierdza nam, że do "korespondencji ogólnej" wpłynął mail z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z prośbą o udostępnienie pracownikom informacji o możliwości przekazania na jej rzecz odpisu podatku 1,5 proc. przy rozliczaniu PIT.

- Zastępca prokuratora okręgowego polecił przekazanie tego maila do wiadomości pracownikom za pośrednictwem wydziału organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Warszawie - informuje Skiba.

"Prokuratura w taki sam sposób rozpoznaje wszelkie prośby"

Jak podkreśla, do Prokuratury Okręgowej w Warszawie od lat wpływają podobne wiadomości z apelem o przekazanie 1,5 proc. podatku. - Wnioski te wpływają zarówno drogą mailową oraz pocztową i pochodzą od osób prywatnych oraz organizacji pożytku publicznego - twierdzi prok. Skiba. Czy regułą jest, że władze prokuratury nakazują przesyłanie ich dalej?

- Podkreślam, że prokuratura okręgowa w taki sam sposób rozpoznaje wszelkie prośby dotyczące odpisu 1,5 procent podatku przy rozliczaniu PIT, w tym pochodzące od samych pracowników prokuratury. Nie poczytujemy takowego działania jako czynne wspieranie kogokolwiek, a jedynie przekazywanie informacji pracownikom - zastrzega rzecznik.

Podaje, że w okresie od 1 stycznia 2025 roku do chwili obecnej wpłynęło pięć takich próśb. - Zostały one przekazane wszystkim pracownikom. Oczekujemy zwiększonego wpływu w ostatnim miesiącu składania PIT - dodaje.

"Nie widzimy jakiegokolwiek naruszenia zasad apolityczności"

Prokurator Skiba wyjaśnia też, że warszawska prokuratura okręgowa w swoich standardach "nie przewiduje cenzurowania czyjejkolwiek korespondencji poprzez zmianę treści lub jej skracanie". - Nie widzimy jakiegokolwiek naruszenia zasad apolityczności prokuratury w przekazaniu tej, jak i innych próśb - twierdzi.

Jak przekonuje, wiadomość nadesłana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka nie zawierała "jakichkolwiek treści o charakterze politycznym lub sprzecznym z porządkiem prawnym obowiązującym na terenie RP".

W latach 2004-15 z fundacją związany był obecny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Rzecznika prokuratury poprosiliśmy o odniesienie się do pytania, czy udostępnianie apelu o darowiznę 1,5 proc. podatku na rzecz fundacji związanej niegdyś z osobą, która obecnie kieruje działaniami prokuratury w Polsce, nie łamie zasady apolityczności.

- Odpowiedź otrzymaliśmy bezpośrednio, a nie za pośrednictwem Prokuratury Generalnej lub Krajowej. Nie znamy wszystkich pól działalności Prokuratora Generalnego przed objęciem przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, dlatego nie poczytujemy kurtuazyjnego wysłania wskazanej wiadomości jako działania mogącego być postrzeganym jako łamiące zasady apolityczności instytucji prokuratury - odpowiedział naszej redakcji prokurator Skiba.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się monitoringiem systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Jej przedstawiciele przyglądają się pracy sądów, prokuratury, instytucji rzeczniczych i organizacji pozarządowych. Może też zdarzyć się, że fundacja będzie stroną postępowania sądowego lub składającym zawiadomienie do prokuratury.

- Z informacji powziętych przez prokuraturę z urzędu nie wynika, by w związku z funkcjonowaniem Fundacji Helsińskiej toczyło się jakiekolwiek postepowanie karne, by podmiot ten był wymieniany w ostrzeżeniach przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmiot ten nie jest też objęty sankcjami na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - podsumowuje prokurator Skiba.

Fundacja: nie prosiliśmy o powielanie apelu wśród podwładnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przekazała naszej redakcji, że w ramach prowadzonej kampanii zachęcającej do przekazania 1,5 procent podatku, apel o wsparcie został skierowany do "szerokiego grona osób i niezależnych ekspertów", z którymi fundacja współpracuje. - Pani prokurator doktor Małgorzata Szeroczyńska znalazła się w tym gronie, ponieważ uczestniczyła w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez fundację w ciągu ostatnich kilkunastu lat - wyjaśnia w imieniu zarządu HFPC Maciej Nowicki.

- W naszym apelu nie prosiliśmy kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o jego powielanie ani wśród podwładnych, ani drogą służbową. Zwracaliśmy się z prośbą o rozważenie indywidualnego wsparcia finansowego HFPC w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub o wsparcie kampanii w mediach społecznościowych, na przykład poprzez udostępnienie naszych postów - zaznacza Nowicki.

Przypomina także, że w swoich pracach HFPC często współpracuje z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz administracji publicznej. - Pragniemy jednak zaznaczyć, że fundacja pozostaje w swoich pracach bezstronna i apolityczna. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, nie jest związany z fundacją od roku 2015. Jednocześnie zaznaczamy, że nigdy nie kontaktowaliśmy się z panem ministrem i prokuratorem generalnym w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego fundacji w ramach kampanii 1.5 procent podatku, ani w żadnej innej formie - podkreśla przedstawiciel fundacji.