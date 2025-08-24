Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Odebrała telefon, przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"

22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu tomaszowskiego
Źródło: Google Earth
22-letnia mieszkanka Warszawy usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu po tym, jak odebrała 20 tysięcy złotych od kobiety, która miała zapłacić za "szczepionkę ratującą życie". Pieniądze udało się odzyskać.

We wtorek do mieszkanki Ujazdu (Łódzkie) zadzwoniła kobieta, która podała się za jej córkę. Jak relacjonuje policja, "zapłakanym głosem poinformowała (...), że jest w szpitalu, gdzie poddana zostanie pilnej operacji i potrzebuje szczepionki ratującej życie".

W pewnym momencie do rozmowy włączył się mężczyzna, który miał "asystować przy rzekomej operacji". "Zapewniał on pokrzywdzoną, że podanie szczepionki jest niezbędne dla uratowania życia jej córki". Szczepionka - jak miał przekonywać - jest bardzo kosztowna, na jej zakup potrzebował 50 tysięcy złotych.

69-latka nie miała tylu pieniędzy. Zgromadziła 20 tysięcy złotych, które przekazała młodej kobiecie czekającej przed jej domem. "Ta wraz z przejętą gotówką, wsiadła do taksówki, którą przyjechała do Ujazdu i odjechała spod domu pokrzywdzonej" - opisuje policja w komunikacie. Kobieta została zatrzymana na sąsiedniej ulicy.

Miała odebrać pieniądze, trafiła za kraty

Pieniądze udało się odzyskać, a 22-letnia mieszkanka Warszawy, która była "odbierakiem", trafiła do policyjnej celi. "Śledczy z tomaszowskiej komendy ustalili, że brała ona także udział w kradzieżach pieniędzy i biżuterii dokonanych metodą na pracownika 'wodociągów', gdzie część sprawców została już tymczasowo aresztowana" - relacjonują funkcjonariusze.

22-letnia warszawianka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Tam usłyszała cztery zarzuty dotyczące wyłudzenia pieniędzy oraz kradzieży. Teraz grozi jej do ośmiu lat więzienia. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące.

22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Źródło: łódzka policja
Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych

Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych

Przyszła studentka chciała wynająć mieszkanie, została oszukana

Przyszła studentka chciała wynająć mieszkanie, została oszukana

Autorka/Autor: tam/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: łódzka policja

oszustwo Policja Łódzkie
