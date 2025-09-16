Testy syren alarmowych w Warszawie

Prezydent Chełma o reakcji mieszkańców na syreny alarmowy Źródło: TVN24

Jest to związane z odbiorem zmodernizowanych syren alarmowych systemu alarmowania i ostrzegania ludności wojewody mazowieckiego.

"Do 19 września syreny alarmowe na terenie Warszawy mogą włączać się na kilka sekund. Jest to niezbędne do przeprowadzenia testów oraz weryfikacji poprawności działania Punktów Alarmowych. Nie są to sygnały ostrzegawcze związane z realnym zagrożeniem" - przekazał wojewoda.

System jest wyposażony w syreny elektroniczne, które pozwalają poza emisją sygnałów alarmowych emitować komunikaty głosowe.