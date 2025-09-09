Polonia podnosi cenę biletów, bo dostała kary za incydenty z udziałem kibiców

Stadion Polonii przy Konwiktorskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polonia Warszawa poinformowała, że incydenty na Trybunie Kamiennej oraz na meczu wyjazdowym z Łódzkim Klubem Sportowym, spowodowały nałożenie kar finansowych na klub przez Komisję dyscyplinarną PZPN. Wspomniane incydenty na Kamiennej to "wywieszenie transparentu podczas meczu z GKS-em Tychy o treści skierowanej przeciwko imigrantom" (głosił "Żadnej integracji – wszyscy do deportacji") oraz "wyproszenie jednej z kibicek z trybuny podczas spotkania z Ruchem Chorzów" (ultrasom nie spodobał się kolor jej włosów). O charakterze wydarzenia w Łodzi klub nic więcej nie napisał.

"Każdego miesiąca klub ponosi ogromne straty finansowe (związane m.in. z wynagrodzeniami zawodników i trenerów, wynajmem boisk treningowych oraz stadionu na mecze), które w 100% pokrywa nasz Prezes i Właściciel – Gregoire Nitot. W tym roku prywatnie zainwestował on w Polonię Warszawa aż 14 milionów złotych. Klub nie może sobie pozwolić na kolejne tego typu obciążenia, zwłaszcza wynikające z nieodpowiedzialnych działań niewielkiej grupy kibiców" - podaje w komunikacie Polonia Warszawa.

Kibice z Kamiennej mają pokryć koszty kary

Jak tłumaczy klub, takie zachowania nie tylko wpływają negatywnie na ich finanse, ale "skutkują również negatywnym wizerunkiem w przestrzeni publicznej, co w konsekwencji utrudnia poszukiwania nowych partnerów biznesowych oraz zniechęca nowych kibiców do pojawiania się na naszych trybunach".

Aby spłacić nałożone kary, Polonia Warszawa podjęła decyzję o wprowadzeniu podwyżki cen biletów o 10 złotych na trybunę Kamienną. Wyższa cena będzie obowiązywać kibiców już od najbliższego meczu z Puszczą Niepołomice, który odbędzie się w sobotę, 20 września. Klub ostrzega, że zmiana cen biletów będzie obowiązywać do momentu całkowitego pokrycia kary, a w razie kolejnych incydentów - może się powtórzyć.

Brak sprawców, odpowiedzialność zbiorowa

"Nie mamy możliwości zidentyfikowania sprawców tych czynów i ukarania ich zakazami stadionowymi oraz wyegzekwowania od nich pokrycia kar, w związku z czym zmuszeni jesteśmy do zastosowania rozwiązania zbiorowego" - uzasadnia klub w komunikacie.

Zatem wszyscy kibice z Kamiennej, także ci, którzy nie mają nic wspólnego z incydentami, poniosą odpowiedzialność. Klub tłumaczy, że "tylko w ten sposób może zatrzymać podobne zdarzenia w przyszłości".

"Dlatego też poza podwyżką cen biletów, wprowadzamy aktualizację do regulamin imprez masowych o rozdział dotyczący kar nakładanych na osoby, które naruszać będą warunki uczestnictwa w meczach Polonii (imprez masowych)" - wskazuje klub.

W komunikacie podkreślono, że Polonia nie chce, by kilku agresywnych kibiców niszczyło atmosferę i wizerunek, który budowany jest wspólnie. "Nie pozwólmy, by działania tych jednostek szkodziły całej naszej społeczności. Wiemy, że zdecydowana większość z Was nie akceptuje tego typu zachowań. Razem pokażemy, że stadion to miejsce jedności, a nie podziałów. Liczymy na Wasze zrozumienie" - dodaje klub.

ℹ W ostatnim czasie na Trybunie Kamiennej oraz na meczu wyjazdowym w Łodzi doszło do incydentów, które stoją w sprzeczności z misją i wartościami Klubu, takich jak:

▶️wywieszenie transparentu podczas meczu z GKS-em Tychy o treści skierowanej przeciwko imigrantom,

▶️wyproszenie… pic.twitter.com/vmrC3KZoO2 — Polonia Warszawa (@Polonia1911) September 9, 2025 Rozwiń

Legia ukarana za transparent

W ubiegłym roku Legia Warszawa została ukarana po lipcowym meczu, podczas którego kibice wywiesili ogromny transparent z przesłaniem antyimigracyjnym. Grafika przedstawiała kobietę o słowiańskiej urodzie ze świńskim łbem na tacy. Za nią stało dwóch mężczyzn, jeden z kijem bejsbolowym, drugi z młotkiem. Napis na dole głosił "Refugees Welcome" ("Witamy imigrantów"). Klub został ukarany, odciął się od oprawy kibiców, ale cen biletów nie podniósł.