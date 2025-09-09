Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Polonia podnosi cenę biletów, bo dostała kary za incydenty z udziałem kibiców

Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Stadion Polonii przy Konwiktorskiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Polonia Warszawa podwyższa ceny biletów na Trybunę Kamienną, na której gromadzą się najbardziej zagorzali kibice Czarnych Koszul. To konsekwencja kar nałożonych przez Polski Związek Piłki Nożnej za incydenty na trybunach. Klub postanowił zastosować odpowiedzialność zbiorową.

Polonia Warszawa poinformowała, że incydenty na Trybunie Kamiennej oraz na meczu wyjazdowym z Łódzkim Klubem Sportowym, spowodowały nałożenie kar finansowych na klub przez Komisję dyscyplinarną PZPN. Wspomniane incydenty na Kamiennej to "wywieszenie transparentu podczas meczu z GKS-em Tychy o treści skierowanej przeciwko imigrantom" (głosił "Żadnej integracji – wszyscy do deportacji") oraz "wyproszenie jednej z kibicek z trybuny podczas spotkania z Ruchem Chorzów" (ultrasom nie spodobał się kolor jej włosów). O charakterze wydarzenia w Łodzi klub nic więcej nie napisał.

"Każdego miesiąca klub ponosi ogromne straty finansowe (związane m.in. z wynagrodzeniami zawodników i trenerów, wynajmem boisk treningowych oraz stadionu na mecze), które w 100% pokrywa nasz Prezes i Właściciel – Gregoire Nitot. W tym roku prywatnie zainwestował on w Polonię Warszawa aż 14 milionów złotych. Klub nie może sobie pozwolić na kolejne tego typu obciążenia, zwłaszcza wynikające z nieodpowiedzialnych działań niewielkiej grupy kibiców" - podaje w komunikacie Polonia Warszawa. 

Kibice z Kamiennej mają pokryć koszty kary

Jak tłumaczy klub, takie zachowania nie tylko wpływają negatywnie na ich finanse, ale "skutkują również negatywnym wizerunkiem w przestrzeni publicznej, co w konsekwencji utrudnia poszukiwania nowych partnerów biznesowych oraz zniechęca nowych kibiców do pojawiania się na naszych trybunach".

Aby spłacić nałożone kary, Polonia Warszawa podjęła decyzję o wprowadzeniu podwyżki cen biletów o 10 złotych na trybunę Kamienną. Wyższa cena będzie obowiązywać kibiców już od najbliższego meczu z Puszczą Niepołomice, który odbędzie się w sobotę, 20 września. Klub ostrzega, że zmiana cen biletów będzie obowiązywać do momentu całkowitego pokrycia kary, a w razie kolejnych incydentów - może się powtórzyć.

Brak sprawców, odpowiedzialność zbiorowa

"Nie mamy możliwości zidentyfikowania sprawców tych czynów i ukarania ich zakazami stadionowymi oraz wyegzekwowania od nich pokrycia kar, w związku z czym zmuszeni jesteśmy do zastosowania rozwiązania zbiorowego" - uzasadnia klub w komunikacie. 

Zatem wszyscy kibice z Kamiennej, także ci, którzy nie mają nic wspólnego z incydentami, poniosą odpowiedzialność. Klub tłumaczy, że "tylko w ten sposób może zatrzymać podobne zdarzenia w przyszłości".

"Dlatego też poza podwyżką cen biletów, wprowadzamy aktualizację do regulamin imprez masowych o rozdział dotyczący kar nakładanych na osoby, które naruszać będą warunki uczestnictwa w meczach Polonii (imprez masowych)" - wskazuje klub.

W komunikacie podkreślono, że Polonia nie chce, by kilku agresywnych kibiców niszczyło atmosferę i wizerunek, który budowany jest wspólnie. "Nie pozwólmy, by działania tych jednostek szkodziły całej naszej społeczności. Wiemy, że zdecydowana większość z Was nie akceptuje tego typu zachowań. Razem pokażemy, że stadion to miejsce jedności, a nie podziałów. Liczymy na Wasze zrozumienie" - dodaje klub.  

Legia ukarana za transparent

W ubiegłym roku Legia Warszawa została ukarana po lipcowym meczu, podczas którego kibice wywiesili ogromny transparent z przesłaniem antyimigracyjnym. Grafika przedstawiała kobietę o słowiańskiej urodzie ze świńskim łbem na tacy. Za nią stało dwóch mężczyzn, jeden z kijem bejsbolowym, drugi z młotkiem. Napis na dole głosił "Refugees Welcome" ("Witamy imigrantów"). Klub został ukarany, odciął się od oprawy kibiców, ale cen biletów nie podniósł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".

Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".

Wawer
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada

Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada

Klaudia Kamieniarz

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM

