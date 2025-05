Przygotowania do marszu Rafała Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Ostatnia niedziela przed drugą turą wyborów prezydenckich jest dniem wielkiej mobilizacji w szeregach partii, których kandydaci znaleźli się w drugiej turze wyborów. Marsze, które mają być masowym wyrazem poparcia zaplanowano tego samego dnia, w tym samym mieście, na trasach oddalonych o kilkaset metrów. Należy spodziewać się tysięcy zwolenników i zwolenniczek Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, a także politycznych liderów popierających ich środowisk.

Niedziela, 25 maja, trasy marszów

Wielki Marsz Patriotów Rafała Trzaskowskiego został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Przemarsz rozpocznie się o godzinie 12.00. Jego uczestnicy przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Marsz za Polską, organizowany przez zwolenników Karola Nawrockiego, wystartuje o godz. 12.00 z ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. W trakcie zbiórki jego uczestników policja może zamknąć ruch m.in. w Alejach Jerozolimskich. Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy, policjanci mogą zadecydować o wyłączeniu z ruchu al. Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Marsze 25 maja w Warszawie

Komunikacja miejska na objazdach

Podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów i drogi poprzeczne. Autobusy i tramwaje pojadą objazdami.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że w niedzielę od około godz. 10.00 do 18.00 metro (najpewniejszy środek komunikacji w przypadku dużych wydarzeń) będzie kursowało częściej. Pociągi na linii M1 będą kursowały co 2 minuty 20 sekund, a na M2 co 2 minuty i 50 sekund. Będzie też więcej tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

W niedzielę linia tramwajowa 22 będzie zawieszona, a autobusy linii 106, 178, 503, 517, 518 i 521 będą kursowały na skróconych trasach: 106: Ostroroga – plac Grzybowski; 178: Skorosze – rondo Daszyńskiego; 503: Natolin Płn. – plac Trzech Krzyży; 517: Ursus-Niedźwiadek – Dworzec Centralny; 518: Nowodwory – Metro Marymont; 521: Falenica – rondo Wiatraczna.

Podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów i drogi poprzeczne. Zamknięte dla tramwajów zostaną na ul. Andersa, Marszałkowska i Puławska od Stawek do Goworka; Nowowiejska od placu Zbawiciela do al. Niepodległości; Aleje Jerozolimskie od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona; al. "Solidarności" między al. Jana Pawła II a ul. Targową.

Autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe. Ich trasy mogą być skracane, a kursowanie okresowo zawieszane. Takie zmiany będą dotyczyły linii tramwajowych 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26 i 36.

"Od początku kursowania na trasach objazdowych będą autobusy linii: 107, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 175, 180, 502, 504, 507, 514, 520, 525. Od ok. godz. 9.00 na objazdy kierowane mogą być także linie 100, 108, 160, 166, 190 i 503.

W niedzielę wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego i Kolei Mazowieckich. Sprawdź szczegóły>>>

Apel policji, zakaz noszenia broni

"Jutro w centrum Warszawy odbędą się dwa duże zgromadzenia. Także w tym przypadku kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na zmiany w organizacji ruchu drogowego i polecenia oraz sygnały wydawane przez policjantów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo na terenie całego miasta" - zapowiedziała na portalu X Komenda Stołeczna Policji.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zdecydował, że 25 maja "na obszarze miasta stołecznego Warszawy" nie będzie można nosić broni, ani przenosić jej "w stanie rozładowanym". Zakaz został wprowadzony w związku z planowanymi na ten dzień marszami.

Jak informuje policja, został wprowadzony "w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas planowanych zgromadzeń publicznych".

Politycy zapraszali na marsze

W Wielkim Marszu Patriotów Rafała Trzaskowskiego udział wezmą: premier, szef PO Donald Tusk, wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Udział w wydarzeniu ma wziąć również zwycięzca niedawnych wyborów prezydenckich w Rumunii Nicusor Dan.

Donald Tusk zachęcał do udziału w marszu na platformie X premier. "Wzywam wszystkich, którzy kochają Polskę. Spotkajmy się w niedzielę, 25 maja, w samo południe. A tydzień później zagłosujmy razem za silną, solidarną i bezpieczną Polskę" - zaapelował szef rządu.

- Zapraszamy wszystkich na marsz w Warszawie w nastawieniu jak najbardziej patriotycznym, ale też w trosce o przyszłość Polski - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dokonanie właściwego wyboru jest niezwykle ważne. Widać, czy wybieramy bezpieczną Polskę, współpracę rządu i prezydenta, czy wybieramy pokój, który my gwarantujemy, czy będzie postawiony wybór na wojnę i skłócanie - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie dodał, że nie tylko weźmie udział w marszu, ale będzie podczas niego przemawiał.

Do działaczy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie marszu dla Polski zaapelował prezes PiS Jarosław Kaczyński. W liście, do którego dotarła PAP, stwierdził "musimy pamiętać, że nie walczymy tylko o prezydenturę. Walczymy przede wszystkim o Polskę".

Kaczyński dodał, że wybory prezydenckie to nierówne starcie, a druga strona stosuje brudne chwyty i dlatego - jak przekonywał - "każdy dzień, każda rozmowa, każde działanie w terenie, każdy telefon, każda aktywność w mediach społecznościowych, każda godzina pracy - wszystko się teraz liczy". Na niedzielnym marszu "pokażmy wspólnie, że jesteśmy za Polską" - podkreślił prezes PiS.

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich

Marsz mają być wyrazem poparcia dla dwóch kandydatów w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się w ich drugiej turze 1 czerwca. W pierwszej, według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej kandydat KO uzyskał 31,36 proc. głosów, a kandydat PiS 29,54 proc.