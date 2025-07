Było ich ponad 12 milionów. Skąd i dlaczego przyjeżdżają?

Rekordowy rok dla turystyki w Polsce Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Według raportu o stanie miasta, w 2024 roku Warszawę odwiedziło 12,2 miliona turystów, o 27 procent więcej niż rok wcześniej.

Turyści krajowi najczęściej przyjeżdżali z województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Z kolei turyści zagraniczni pochodzili m.in. z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch i Białorusi.

Celem przyjazdu do stolicy było najczęściej zwiedzanie zabytków. Z tym zamiarem przyjechała ponad połowa turystów. Kolejnym popularnym powodem był wypoczynek. Dla zagranicznych turystów ważne było też poznawanie kultury, historii i miejscowych zwyczajów.

Pół miliarda złotych wpływów z turystyki zasiliło miejską kasę. Choć w celach biznesowych do Warszawy przyjechało 15 procent turystów, to na pobyt wydali oni najwięcej pieniędzy. W przypadku zagranicznych turystów było to ponad 3,2 tysiąca złotych za osobę.

W Warszawie przybywa turystów. Na ruch turystyczny w stolicy składają się przyjazdy osób, które przybyły do miasta na jeden dzień i nie korzystały z noclegu (odwiedzający jednodniowi) oraz przyjazdy osób, które skorzystały z co najmniej jednego noclegu (turyści). W szacunkach w uwzględnieni są zarówno turyści, którzy podczas noclegu korzystali z turystycznej bazy noclegowej, jak i ci, którzy wybrali zakwaterowanie u krewnych lub znajomych.

Jak wynika z raportu o stanie miasta Warszawa, opublikowanego przez ratusz, w 2024 roku szacunkowa liczba przyjazdów turystów do stolicy to 12,2 miliona. "Liczba przyjazdów wzrosła o 27 procent w porównaniu do 2023 roku. Oznacza to pełne odbicie po kryzysie wywołanym pandemią oraz atakiem Rosji na Ukrainę - już nie tylko w przypadku przyjazdów turystów z Polski (one już w 2023 r. przekroczyły poziom z 2019 r.), ale także w przypadku cudzoziemców" - czytamy w raporcie. W roku 2019 o którym mowa, Warszawę odwiedziło w sumie około 10 milionów turystów.

Ukraina, Stany Zjednoczone, Niemcy...

Turyści zagraniczni, odwiedzający Warszawę najczęściej przyjeżdżali z Ukrainy, w 2024 roku było ich 900 tysięcy. Na drugim miejscu uplasowali się goście ze Stanów Zjednoczonych (377 tys.), a podium zamykają Niemcy (277 tys.). Zaraz za nimi są turyści z Wielkiej Brytanii (247 tys.), a potem Litwy (221 tys.). Kolejny kraj pochodzenia turystów to Włochy (170 tys.). Natomiast "siódemkę" zamyka Białoruś (140 tys.). "Z krajów innych niż Ukraina w 2024 r. nastąpił wzrost o 46 procent w porównaniu do 2023 r., a w przypadku przyjazdów z Ukrainy – o 111 procent" - podano w raporcie o stanie miasta.

Z kolei najwięcej turystów krajowych przyjechało do Warszawy z województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Razem wygenerowali oni 35 procent krajowego ruchu.

Co drugi turysta krajowy w podróży do Warszawy wykorzystuje pociąg, a co trzeci – samochód. Natomiast co drugi turysta zagraniczny wybiera samolot, a pociąg – co czwarty.

Warszawę zdecydowanie częściej odwiedzają turyści krajowi. "Dla 60 procent turystów z Polski, którzy odwiedzili Warszawę w 2024 roku była to piąta lub kolejna wizyta. W przypadku turystów zagranicznych przeważnie była to pierwsza wizyta w mieście (63 procent)" - zaznaczono w raporcie o stanie miasta.

Przyjeżdżali zwiedzać, najczęściej Stare Miasto

W 2024 roku najpopularniejszym celem przyjazdu do Warszawy było zwiedzanie zabytków. Z tym zamiarem przyjechało 56 procent turystów. Na drugim miejscu turyści wskazywali chęć wypoczynku (42 procent). Trzecim najczęściej wymienianym celem wizyty było poznawanie kultury, historii i miejscowych zwyczajów (29 procent). Powód ten był szczególnie wskazywany przez turystów zagranicznych, aż 47 procent z nich przyjechało z takim zamiarem. W celach biznesowych przyjechało w sumie 15 procent turystów. Był to udział w szkoleniu, konferencji lub targach lub związany ze sprawami służbowymi, czy interesami.

"Wśród osób, których głównym celem przyjazdu był wypoczynek, zwiedzanie zabytków, poznawanie kultury czy rozrywka tym, co skłoniło do wybrania Warszawy jako miejsca wyjazdu turystycznego były głównie: interesujące zabytki, architektura i muzea (64 proc.), bogata historia miasta, kultura i tradycje (55 proc.), łatwy dojazd (23 proc.), stołeczność miasta (23 proc.), możliwość wypoczynku na promenadach, w parkach i nad Wisłą (20 proc.), szeroka oferta gastronomiczna (19 proc.)" - wyliczono w raporcie o stanie miasta. Z kolei dla 24 proc. turystów zagranicznych duże znaczenie miał także, w przeciwieństwie do turystów krajowych, dobry stosunek ceny do jakości usług.

Co zatem turyści najchętniej zwiedzają w Warszawie? Na pierwszym miejscu uplasowało się Stare Miasto. To ono stało się celem dla 35 proc. zwiedzających. Drugie miejsce dzielą je Łazienki Królewskie oraz Pałac Kultury i Nauki. Obie te lokalizacje uzyskały po 21 proc. Podium zamykają tereny nad Wisłą z wynikiem 12 proc. Kolejne miejsca, które wybierają turyści to: Muzeum Powstania Warszawskiego (10 proc.), Zamek Królewski (8 proc.), Muzeum Narodowe (7 proc.), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (7 proc,).

Według danych z raportu o stanie miasta, z instytucji kultury w 2024 roku skorzystało sześciu na dziesięciu turystów. Częściej byli to obcokrajowcy, taki kierunek wybrało 73 procent z nich. W wydarzeniach, takich jak koncert, festiwal, festyn czy wydarzenie sportowe uczestniczyło 14 procent turystów i był to wzrost o cztery procent w porównaniu do 2019 roku.

Pół miliarda złotych trafiło do miejskiej kasy

Według raportu o stanie miasta, 12,2 miliarda złotych wyniosły szacunkowe wydatki turystów w 2023 roku. 7,4 miliarda złotych wydali turyści krajowi, a zagraniczni - 4,8 miliarda złotych. Jednak średnie wydatki na osobę różniły się w zależności od celu przyjazdu oraz pochodzenia turystów. "Najwyższe były w przypadku zagranicznych turystów, którzy przyjechali w celach biznesowych – 3 208 złotych na osobę. Krajowi turyści biznesowi wydawali dwa razy mniej. W przypadku turystów krajowych, którzy przyjechali w celach wypoczynkowych wydatki wynosiły ok. 1 000 zł/os. Stosunkowo najmniej na osobę wydawali turyści zagraniczni, którzy przyjechali w celu odwiedzin krewnych lub znajomych – 538 zł/os" - wyliczono.

Ruch turystyczny sprzyja także tworzeniu miejsc pracy. Jak wskazano w raporcie o stanie miasta, w szeroko rozumianej branży turystycznej w 2023 roku pracowało 92 tysiące osób, co stanowiło prawie 5 procent osób pracujących w Warszawie. Najwięcej osób pracowało w gastronomii i działalnościach związanych z kulturą i rekreacją (po 16 procent), a także w bazie noclegowej (9 procent).

W 2023 roku szacunkowy wkład gospodarki turystycznej w PKB miasta wyniósł 34 miliardy złotych. Wygenerowały go takie sektory jak: baza noclegowa, gastronomiczna, organizatorzy turystyki, ale także sektory powiązane z turystyką, takie jak działalność w zakresie kultury, rekreacji, handlu czy transport. 7,3 proc. to z kolei udział gospodarki turystycznej w PKB miasta.

"497 milionów złotych wyniosły szacunkowe wpływy z turystyki do budżetu miasta" - podano w raporcie o stanie miasta.

Warszawiacy lubią turystów. Turyści lubią Warszawę

86 procent mieszkańców uważa, że rozwój turystyki w Warszawie pozytywnie wpływa na ich życie. Odczucie to się zwiększa. "Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosło poczucie pozytywnego wpływu rozwoju turystyki na życie mieszkańców Warszawy (z 76 do 86 procent)" - podkreślono w raporcie o stanie miasta. Jak zaznaczono, turystyka była najbardziej doceniana w trakcie pandemii Covid19, kiedy do miasta przyjechało znacznie mniej turystów. "Ograniczony ruch turystyczny w czasie pandemii zwrócił uwagę na fakt, że obecność turystów jest ważna dla miast, ich mieszkańców i gospodarki. Obecnie w opinii prawie wszystkich warszawiaków (96 procent) turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju miast" - podano.

93 procent mieszkańców uważa, że Warszawa jest atrakcyjna dla turystów. Według nich najbardziej atrakcyjne dzielnice to: Śródmieście, Wilanów, Żoliborz, Praga-Północ i Wola. "75 procent mieszkańców uważa, że ich codzienne życie w Warszawie nie jest zakłócane przez turystów" - przekazano w raporcie.

Również turyści są zadowoleni z pobytu w stolicy. Ocena atrakcyjności miasta przez turystów utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. "Udział ocen pozytywnych wyniósł w 2024 roku 58 procent, a ocen umiarkowanych – 32 procent" - podano w raporcie o stanie miasta. Pozytywne oceny otrzymała: oferta kulturalna (93 proc.), baza gastronomiczna (92 proc.), komunikacja miejska (91 proc.), baza noclegowa (88 proc.) i oferta rozrywkowa (87 proc.). Pozytywnie ocenione zostało także przez turystów bezpieczeństwo (87 proc.) oraz tereny zielone (85 proc.).

"Profil turysty, który wysoko ocenia atrakcyjność turystyczną Warszawy to kobieta, po 30 roku życia, turystka krajowa o lepszej sytuacji materialnej. Odwiedza Warszawę w celach wypoczynkowych, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, robi zakupy czy odwiedza bliskich w stolicy" - opisano w raporcie.