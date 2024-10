Rembertów czeka na ten tunel od lat. Ogłoszono przetarg na wykonawcę

W Rembertowie tematem numer jeden od wielu lat jest budowa bezkolizyjnej przeprawy przez międzynarodową linię kolejową, która przebiega przez dzielnicę. Linię codziennie przemierzają setki pociągów: towarowych, dalekobieżnych i lokalnych. Szlabany między ulicą Marsa i aleją generała Chruściela "Montera" opadają co kilka minut przez co kierowcy tkwią w korkach niezależni od pory dnia.

Tunel i zmiany na okolicznych ulicach

Z kolei ulica Bellony od skrzyżowania z Pociskową do likwidowanego przejazdu oraz ulica Marsa od przejazdu do Ilskiego zostały zaprojektowane jako drogi jednokierunkowe w stronę ronda, z kontrapasem rowerowym. Ponadto ulica Pociskowa zyska połączenie z Ilskiego. Będzie to droga dwukierunkowa z obustronnymi chodnikami i zapewni dojazd do posesji sąsiadujących z drogą, w tym do znajdującego się tu centrum handlowego.