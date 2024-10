Zamkną dwie ulice na Saskiej Kępie. Przygotowania do strefy płatnego parkowania

Na Saskiej Kępie i Kamionku trwają przygotowania do uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Oprócz montażu oznakowania i wyznaczania miejsc parkingowych, Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z władzami dzielnicy Praga Południe realizuje projekt wymiany nawierzchni na kilkunastu ulicach.

Prace na Walecznych i Gruzińskiej

"O godzinie 22 wyłączone z ruchu zostaną ulice: Walecznych pomiędzy Francuską a Łotewską oraz Gruzińska od Berezyńskiej do Walecznych. Prace potrwają do soboty, 19 października, do godziny 4" - poinformował stołeczny ratusz.