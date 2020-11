Cukiernia zaapelowała o pomoc. Efekt? "Nawet trzy godziny stoją po rurkę ze kremem"

"Jesteście z nami od 1958 roku, kiedy to dziadek Kostek wymyślił, że zamiast pączków będzie sprzedawał rurki z bitą śmietaną, potem długo opracowywał ciasto i w końcu przerobił starą maszynę do ubijania masła i zaczął używać jej do nabijania śmietaną chrupiących rurek" - napisali w czwartek wieczorem na Facebooku właściciele cukiernii "Rurki z Wiatraka".