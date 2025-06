W tym roku oddadzą ważny wiadukt. Ale są też komplikacje

Na budowie nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej niewiele się dzieje (wrzesień 2024 r.) Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

- Prace idą bardzo sprawnie. Podpory wiaduktu są gotowe, zakończył się montaż konstrukcji stalowej, trwa budowa nasypów i murów oporowych. Rondo też jest już w trakcie przebudowy - mówiła o budowie wiaduktu w ciągu ulicy Chełmżynskiej Ewelina Degowska, dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami zapowiedziała, że na dniach rozpocznie się betonowanie płyty wiaduktu. Łącznie wylane zostanie tam 150 ton betonu, który przyjedzie w 94 gruszkach. - Termin realizacji to grudzień tego roku. Prace idą zgonie z harmonogramem - zapewniła.

Inwestycja realizowana wspólnie z kolejarzami obejmuje 700 metrów nowej drogi i 140 metrów nad samą linią kolejową w dzielnicy Rembertów. Na jednej jezdni zmieszczą się dwa pasy ruchu, chodnik i droga rowerowa.

Postęp prac na Chełmżyńskiej (zdjęcia z maja 2025r.) Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: SZRM Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: SZRM Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: SZRM Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: SZRM Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: SZRM Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: SZRM Budowa wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: SZRM

Południowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej dopiero za rok

Trwa również odbudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad Saską Kępą (północny oddano w lutym) i przebudowa alei Stanów Zjednoczonych na niemal kilometrowym odcinku od Bajońskiej do Międzynarodowej.

Ta inwestycja miała się właśnie kończyć, ale zaktualizowany termin to lipiec 2026. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta tłumaczył to większym zakresem prac w alei Stanów Zjednoczonych. Pierwotny plan zakładał jedynie wymianę 15 centymetrów nawierzchni, ale stan podbudowy jezdni wymusił rozszerzenie inwestycji. To z kolei wiązało się z wykonaniem projektu zastępczego przez Warbud. Sprawniej rekonstrukcja leciwej trasy przebiegła na prawym brzegu, gdzie Skanska zakończyła prace wcześniej niż planowano.

- Po przestoju i po problemach z uwagi na zmianę i przeprojektowanie trasy, idziemy zgodnie z harmonogramem. Myślę, że do lipca przyszłego roku nic nie stanie nam na przeszkodzie - mówiła Degowska.

Modernizacja wiaduktów nad Saską Kępą (zdjęcia z maja 2025.) Budowa wiaduktu nad Saską Kępą Źródło: SZRM Budowa wiaduktu nad Saską Kępą Źródło: SZRM Budowa wiaduktu nad Saską Kępą Źródło: SZRM Budowa wiaduktu nad Saską Kępą Źródło: SZRM Budowa wiaduktu nad Saską Kępą Źródło: SZRM Budowa wiaduktu nad Saską Kępą Źródło: SZRM

Dwa lata na budowę tunelu w Wesołej

Również Warbud będzie odpowiadał za budowę tunelu pod torami w Wesołej. Na razie przygotowuje sobie plac budowy. - W lipcu, po uzyskaniu tymczasowej organizacji ruchu, zaczną się prace przygotowawcze budowy tymczasowego przejazdu kolejowego. Prace przy budowie tunelu (zaczną się - red.) dopiero na jesieni - tłumaczyła dyrektorka SZRM.

Przyznała, że duża inwestycja będzie oznaczać likwidację części miejsc parkingowych, ale inwestor prowadzi rozmowy, by udostępnić większą przestrzeń do parkowanie wzdłuż stacji Warszawa Wesoła.

Wraz z budową tunelu (dwa pasy, chodnik, ścieżka rowerowa) przebudowane zostaną sąsiednie ulice Okuniewska, Głowackiego i Miła. Koniec wszystkich prac planowany jest na sierpień 2027.

Wizualizacja tunelu w Wesołej Źródło: PKP PLK

Jeszcze w tym miesiącu urzędnicy zamierzają podpisać umowę na drugi tunel w tej części miasta - w Rembertowie, między Marsa a generała Chruściela. Od chwili złożenia podpisów konsorcjum Intop będzie miało prawie dwa i pół roku na budowę.

Odwołanie w przetargu na remont Grzybowskiej

Przeciąga się sprawa przebudowy ulicy Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do Siedmiogrodzkiej. Infrastruktura drogowa w tym miejscu mocno odstaje od nowoczesnych wieżowców i apartamentowców, które wyrosły tu w ostatniej dekadzie. Deweloperzy mają dorzucić się do tej inwestycji. Niestety przetarg nie został wciąż domknięty.

- Jesteśmy w trakcie postępowania. Mamy dwóch mocnych graczy: Strabag i Balzolę. Najkorzystniejszą ofertę złożył Strabag, ale Balzola się odwołała. Jesteśmy na etapie ponownej oceny ofert - przyznała Ewelina Degowska. I dodała, że w ramach budowy drogi, chodnika i pasów lub dróg rowerowych, przybędzie też "paręset drzew i krzewów". - Chcemy, żeby Grzybowska była zielona i przyjazna – zapowiedziała.

Tymczasem jeszcze w czerwcu mają zakończyć się roboty na ulicy Kąty Grodziskie na Białołęce, gdzie powstało 1700 metrów nowej drogi od Zdziarskiej do Berensona. Kierowcy pojada nią w lipcu. W maju przyszłego roku ma zostać oddany most, który powstaje nad Kanałem Żerańskim w ciągu ulicy Płochocińskiej.