Stanęły słupki, parkować nie można. Drogowcy podali powód

Posłuchaj Wstrzymaj Słupki na Marokańskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kto i po co osłupkowuje gotowe miejsca parkingowe? Takie pytanie zadała lokalnej grupie w mediach społecznościowych mieszkanka Saskiej Kępy. Za wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu stoją stołeczni drogowcy, którzy wyjaśnili, jaki jest ich powód.

Ulice Saskiej Kępy zostały na początku listopada ubiegłego roku objęte strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Na powierzchni nieco ponad sześciu kilometrów kwadratowych wytyczono około 2200 miejsc postojowych. Wiązało się to z wdrożeniem wielu zmian w organizacji ruchu. Jedna z nich pojawiła się na ulicy Marokańskiej i nie spodobała się mieszkańcom.

Pytanie o słupki pojawiło się na grupie Saska Kępa Lokalnie na Facebooku. "Czy ktoś może mi wytłumaczyć kto i po co osłupkowuje gotowe miejsca parkingowe? W takiej ilości? Jakieś pomysły gdzie to zgłosić? W okolicy nie ma często gdzie zaparkować, a tu słupki..." - napisała w poście pani Magdalena. Komentujący wpis nie szczędzili słów krytyki względem takiego rozwiązania. "Idiotyzm", "strefa pozwalająca pojazdom nieparkować (pisownia oryginalna - red.)", "nonsens", "utrudnianie życia mieszkańcom" - to tylko niektóre z opinii.

Pytanie o słupki na Marokańskiej Źródło: Facebook

CZYTAJ TAKŻE: Saska Kępa: rodzice przedszkolaków domagają się zmian w strefie płatnego parkowania

Montaż słupków zlecił ZDM

Miejsce wskazane przez kobietę to rejon skrzyżowania Marokańskiej z Libijską. Tam wjazd na miejsca parkingowe został wygrodzony czarnymi słupkami drogowymi. Na ich wysokości znajduje się także skrzyżowanie z Algierską. Obok jest jeszcze kolejna zatoka. Tu słupki otaczają tylko jej część, dalej są już miejsca postojowe w ramach SPPN.

Montaż słupków zlecił Zarząd Dróg Miejskich w ramach wdrażania zmian związanych z uruchomieniem SPPN na Saskiej Kępie. Rzecznik stołecznych drogowców Maciej Dziubiński wyjaśnia, że celem tej zmiany było zlikwidowanie parkowania na skrzyżowaniu. I przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, parkowanie w takim miejscu jest niedopuszczalne.

CZYTAJ TAKŻE: Wolne miejsca parkingowe na Francuskiej, Zwycięzców, Saskiej. Co się stało z samochodami?

Słupki na Marokańskiej Słupki w zatoce na Marokańskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Słupki na Marokańskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Słupki w zatoce na Marokańskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Słupki w zatoce na Marokańskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Słupki na Marokańskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Słupki na Marokańskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Słupki w zatoce na Marokańskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Słupki w zatoce na Marokańskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- Wdrożenie organizacji ruchu zostało zrealizowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu - dodaje Dziubiński. Przekazuje też, że zmiany na Marokańskiej były efektem korekty do projektu wprowadzonej przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym w ratuszu.