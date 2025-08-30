Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym

Rozbiórka kładki nad ulicą Sobieskiego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Na wiaduktach przechodzących nad torami w tym miejscu znajdują się przystanki autobusowe obsługujące kilkanaście linii. Same wiadukty są przedłużeniem Trasy Siekierkowskiej. Na stacji natomiast zatrzymują się m.in. pociągi jadące z Otwocka. "Po jej przesunięciu pod wiadukt znaczenie tego węzła przesiadkowego tylko wzrosło. Dlatego też kwestia dostępności w tym miejscu jest szczególnie ważna" - zaznacza Zarząd Dróg Miejskich.

Cała konstrukcja będzie nowa

Przystanki autobusowe ze stacją poza schodami łączą cztery windy. Dwie po wschodniej stronie ul. Marsa zostały już wyremontowane. Zostały dwie po stronie zachodniej. Właśnie trwa przebudowa tej po północnej stronie torów. "Prace prowadzi firma Strabag, której oferta wyniosła niecałe 1,8 mln zł. Nie zapomnieliśmy oczywiście o dźwigu po południowej stronie. Podpisaliśmy już umowę na jego przebudowę. Zdecydowaliśmy się na ofertę firmy Sarinż, która opiewa na blisko 1,7 mln zł" - wyliczają drogowcy.

Cała konstrukcja dźwigów będzie nowa – od podszybia, przez szyb, po samą windę. Po starych windach zostaną jedynie fundamenty, które przejdą remont. Ponadto zaplanowaliśmy poszerzenie chodników w rejonie przebudowywanych dźwigów i dostosowanie ich do nowego układu wyjścia z wind.

Przebudowa wind przy PKP Gocławek Przebudowa wind przy PKP Gocławek Źródło: ZDM Przebudowa wind przy PKP Gocławek Źródło: ZDM Przebudowa wind przy PKP Gocławek Źródło: ZDM Przebudowa wind przy PKP Gocławek Źródło: ZDM Przebudowa wind przy PKP Gocławek Źródło: ZDM

Likwidują bariery dla pieszych

"Dostępność – jak już podkreśliliśmy – jest jednym z naszych priorytetów. Przebudowa wind w rejonie PKP Gocławek to tylko jeden z wielu przykładów jej poprawy. Kolejnymi jest m.in. trwająca budowa pochylni na Przyczółku Grochowskim, która zapewni połączenie bez barier między al. Stanów Zjednoczonych i ul. Kinową a ul. Ostrobramską. W zeszłym roku zlikwidowaliśmy bariery m.in. na pl. Na Rozdrożu. Wybudowaliśmy tam windy łączące plac z przystankami autobusowymi w ciągu Trasy Łazienkowskiej. Zlikwidowaliśmy także podziemne przejścia dla pieszych, a w ich miejsce powstały naziemne" - wymienia dalej ZDM.

Niedługo piesi będą mogli przejść nowymi zebrami także przez ul. Wołoską, gdzie zlikwidowana została kładka na wysokości ul. Uniechowskiego. Od niedawna mogą już na korzystać z przejścia na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Młynarskiej, gdzie zniknęły dotychczasowe przejścia naziemne. Za obie inwestycje odpowiadają deweloperzy, którzy na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych mają obowiązek dostosować do swoich inwestycji układ pobliskich dróg.