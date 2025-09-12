Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Na Stadionie Narodowym będą driftować. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze

Uczestnicy Nightskating Warszawa
Piąte urodziny Nightskating (wideo archiwalne)
Źródło: Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl
Nadchodzi weekend pełen imprez masowych. Na ulice najpierw wyjadą motocykliści, a potem rolkarze. Stadion Narodowy zmieni się w tor do driftu. Będzie też historycznie i charytatywnie. W czasie wydarzeń wprowadzane będą ograniczenia w ruchu, a komunikacja miejska może kursować inaczej.

W piątek, późnym wieczorem ubrani w odblaski motocykliści wezmą udział w paradzie. W czasie wydarzenia "Świeć Przykładem Nocą" po raz kolejny będą zachęcali do używania elementów odblaskowych.

W godzinach 21:45-23:25 przejadą z Bemowa, przez Wolę, Śródmieście i Mokotów na Pragę-Południe. Przejazd rozpocznie się o godzinie 21:45 na terenie Automobilklubu Polski przy ulicy Powstańców Śląskich 127. Stamtąd motocykliście przejadą ulicami: Powstańców Śląskich, Połczyńską, Wolską, Kasprzaka, Prostą, aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, aleją Niepodległości, Trasą Łazienkowską, Wisłostradą, Trasą Siekierkowską, Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie do Siwca i stacji PKP Warszawa Stadion. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie może potrwać do godziny 23:45.

Przejazd rolkarzy i wrotkarzy

Z kolei w sobotni wieczór na trasę wyruszą uczestnicy cyklu Nightskating Warszawa. Od około 20:30 do północy przejadą trzydziestokilometrową trasę ulicami Śródmieścia i Mokotowa. Przejazd będzie przeznaczony dla najbardziej doświadczonych rolkarzy i wrotkarzy.

Uczestnicy wystartują o godzinie 20:30 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika. Następnie przejadą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Tokarzewskiego-Karaszewicza, przez plac Piłsudskiego, Królewską, Grzybowską, aleją Jana Pawła II, Świętokrzyską, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, przez plac Konstytucji, Waryńskiego, Trasą Łazienkowską, Wisłostradą, Gagarina, Spacerową, Goworka, Puławską, Domaniewską, Bukowińską, aleją Wilanowską, Jana III Sobieskiego, Belwederską, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Alejami Jerozolimskimi, Emilii Plater, Świętokrzyską, Nowy Świat przed Pałac Staszica. Przejazd zakończy się przed północą.

Uczestnicy Nightskating Warszawa
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Źródło: Materiały prasowe

Historycznie i charytatywnie

Również w sobotę, 13 września, odbędzie się doroczny "Rajd do Pęcic" upamiętniający powstańców IV Obwodu Armii Krajowej Ochota oraz bitwę pod Pęcicami. Uczestnicy będą poruszali się pieszo, na rolkach, rowerach i samochodami. Około południa, między innymi na ulicach Ochoty, mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu. Przejazd rolkarzy rozpocznie się o godzinie 12:30 z parku Świętokrzyskiego. Trasa poprowadzi ulicami: Drawską, Śmigłowca, Alejami Jerozolimskimi, Popularną, Chrobrego, Ryżową, Dzieci Warszawy, Kościuszki, Cierlicką, Lalki, Jagiełły i Warszawską do granic miasta.

VI Rajd do Pęcic
VI Rajd do Pęcic
Źródło: Materiały prasowe

Z kolei w niedzielę wyruszy kolejna edycja charytatywnego Onkobiegu który od osiemnastu lat łączy aktywność sportową i wsparcie pacjentów. Podobnie, jak w ubiegłych latach, wydarzenie odbędzie się w sąsiedztwie Narodowego Instytutu Onkologii. W niedzielę, od około godziny 11:00 uczestnicy wielokrotnie pokonają pętlę na trasie przez teren Narodowego Instytutu Onkologii oraz na obu jezdniach ulicy Roentgena. Każde okrążenie to dodatkowe środki dla pacjentów.

W związku z biegiem od godziny 10:00 do 13:00 będzie zamknięty odcinek ulicy Roentgena pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Pileckiego a rondem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (bez skrzyżowań).

W czasie zawodów autobusy linii 179 od skrzyżowania ulic Gandhi i Pileckiego, w obu kierunkach, będą jeździły ulicą Pileckiego. Z kolei: 209, 715 i 737 (tylko w kierunku Ursynowa Płd. i Ursynowa Płn.) od skrzyżowania ulic Puławskiej z Płaskowickiej pojadą ulicami Puławską i Romera. W stronę Dawid, P+R Al. Krakowska i Cementarza Południowego od skrzyżowania Herbsta i Pileckiego będą kursowały ulicami Pileckiego i Puławską.

Uczestnicy Onkobiegu 2024
Uczestnicy Onkobiegu 2024
Źródło: Materiały prasowe

Będą driftować na Narodowym

W piątek i sobotę, 12 i 13 września, Stadion Narodowy zmieni się w tor dla zawodników Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025. Ratusz zachęca kibiców, aby na stadion dojechali metrem linii M2. Przy Stadionie Narodowym zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Podczas obu dni rywalizacji, w godzinach 17:00-20:00, wjazd na Saską Kępę będzie ograniczany. Do godziny 20:00 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę
Ograniczony wjazd na Saską Kępę
Źródło: Infoulice Warszawa

W zależności od sytuacji policjanci mogą decydować o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od około godziny 17:00, autobusy linii 102 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 – Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostaną zamknięte ulice: Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą linie: 102, 135, 146, 147, 202 i E-1. Autobusy: 102 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 – aleją Zieleniecką. W piątek, autobusy E-1 nie skręcą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, tylko na most Świętokrzyski i dalej dojadą do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Powrót z kibicowania

Po zawodach, zarówno w piątek, jak i sobotę, może zostać zamknięty most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Jeżeli nie będą kursowały tramwaje, to na trasę między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza, przez most Łazienkowski, wyjadą autobusy zastępcze linii Z99 (w pobliżu stadionu będzie można do nich wsiąść – w zależności od przejezdności ulic – na Francuskiej lub Saskiej). Tym samym mostem pojadą także linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego, tramwaje linii 7 będą kursowały mostem Śląsko-Dąbrowskim. Składy linii 9 i 24 po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na placu Starynkiewicza, a na Pradze pojadą z pętli Ratuszowa-Zoo na Gocławek ulicami: Ratuszową, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona i Grochowską. Tramwaje linii 22 po lewej stronie Wisły będą jeździły z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, a po prawej stronie w pętli: Wiatraczna, Grochowska, aleja Zieleniecka, aleja Waszyngtona, Wiatraczna.

Ratusz zachęca by wracając ze Stadionu Narodowego wybrać metro linii M2. Pociągi ze stacji Stadion Narodowy pozwolą dotrzeć do Śródmieścia i stacji Świętokrzyska, gdzie można się przesiąść w metro linii M1. Metro będzie kursowało w obu kierunkach częściej niż zwykle. Na rondzie Waszyngtona na pasażerów będą czekały dodatkowe autobusy linii 138 (w kierunku Bokserskiej) oraz 509 (w stronę Gocławia i Winnicy).Więcej będzie też tramwajów. Dodatkowe wyjadą na linię 9 i przewiozą pasażerów między pętlą Ratuszowa-Zoo a Gocławkiem, jak również na linię 26 – z alei Zielenieckiej pojadą w stronę Metra Młociny.

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Materiały prasowe

SportSport i rekreacja w WarszawieUtrudnienia w ruchuKomunikacja Miejska
