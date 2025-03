Dwa mecze reprezentacji na Narodowym, sporo zmian w komunikacji

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Fani piłki nożnej będą mogli dopingować polskich piłkarzy dwa razy. Mecze odbędą się na Stadionie Narodowym w piątek, 21 marca oraz poniedziałek, 24 marca. W dojazdach ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. W godzinach popołudniowych będą utrudnienia w rejonie Saskiej Kępy.

Polscy piłkarze, walcząc o udział w Mistrzostwach Świata 2026, w piątek, 21 marca podejmą Litwinów, a trzy dni później będą rywalizowali z piłkarzami z Malty. Mecze rozpoczynają się o godzinie 20.45.

Jak dojechać na mecz?

Ratusz zachęca kibiców do korzystania z komunikacji miejskiej. Na stadion mogą dojechać metrem, które kursuje co kilka minut lub pociągiem. Przy stadionie zatrzymują się też pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a mostem Poniatowskiego kursują tramwaje i autobusy.

Ratusz zaznaczył, że kibice podróżują komunikacją za darmo. Dotyczy to posiadaczy biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN. Uprawnieni mogą nieodpłatnie podróżować w granicach 1. strefy biletowej ZTM, odpowiednio od piątku, 21 marca, od godziny 6, do soboty, 22 marca, do godziny 1 oraz od poniedziałku, 24 marca, od godziny 6, do wtorku, 25 marca, do godziny 1. Mogą także za darmo korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę

Przed meczami, o godzinie 18.30 zostanie ograniczony wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20.45 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób mających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej.

Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy Źródło: Infoulice Warszawa

"W zależności od aktualnej sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – od około godziny 18.30 do końca spotkania – autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście" - zaznaczył ratusz.

Jak wrócić z meczu?

Po zakończeniu obu spotkań, około godziny 22.30, gdy policja zadecyduje o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a, wyłączony zostanie ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich oraz na moście Poniatowskiego. Zostanie wtedy uruchomiona zastępcza linia Z-9.

Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski. Tą samą przeprawą zamknięty fragment tras ominą autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72. Linie 146 i 147 będą jeździły aleją Zieleniecką.

Zarówno w piątek, jak i poniedziałek, na trasy wyjadą dodatkowe linie 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy. Na większą liczbę pasażerów przygotowane będzie również metro.

Tramwaje pojadą inaczej

Po meczu z Litwą składy linii: 7, 9, 22 i 24 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Po spotkaniu częściej będą kursowały tramwaje linii 9, a dodatkowe składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny.

Po meczu z Maltą tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 będą miały trasy podzielone na dwie części. Po stronie śródmiejskiej 7, 9 i 24 dojadą do placu Starynkiewicza i wrócą po swoich śladach.

Nieco inaczej będzie w przypadku tramwajów linii 22, które będą ruszały z przystanku Zajezdnia Wola i przez plac Starynkiewicza dojadą do Metra Płocka. Z kolei na prawym brzegu "siódemka" będzie jeździła między pętlami Kawęczyńska-Bazylika i Wiatraczna; "dziewiątka" i "dwudziestka" pojadą z Gocławka na pętlę Ratuszową-Zoo, a tramwaje 22 będą kursowały w pętli z i od ronda Wiatraczna.

Po meczu z Maltą na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, przez rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do krańca Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Natomiast składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny. Dodatkowe składy metra pojadą w kierunku Bemowa.