Jechał na dachu auta, doszło do zderzenia. "Przyznał się do zażycia narkotyków"

Samochód osobowy wjechał w busa na trasie S8 w Warszawie. W przebieg tego zdarzenia aż trudno uwierzyć. Według pogotowia ratunkowego mężczyzna jechał... na dachu swojego auta, a po zderzeniu uciekł. Zatrzymany przyznał się do zażycia narkotyków.

We wtorek koło południa na trasie S8 w okolicy ulicy Marywilskiej w kierunku Poznania zderzyły się samochód osobowy i bus. Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Samochody blokują prawy pas trasy S8. Samochód osobowy jest mocno uszkodzony z przodu. Wbił się w busa. Na jezdnię wypadły części - opisywał reporter. Na miejscu był także pojazd policyjnych antyterrorystów.

Okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, samochodem osobowym kierował 35-latek. - Mężczyzna miał jechać na dachu swojego pojazdu. Wjechał w barierki i busa i uciekł pieszo z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policjantów przy moście Grota-Roweckiego. Po zatrzymaniu przez policję miał przyznać się do zażywania narkotyków - dowiedział się Leczkowski. - Wcześniej zdołał jeszcze wybić szybę w nissanie, którego napotkał na swojej drodze - uzupełnił reporter tvnwarszawa.pl.

"Pojazd jechał bez sterowania"

O jeździe na dachu napisało też na portalu X warszawskie pogotowie ratunkowe. Rozmawialiśmy z jego rzecznikiem.

- Na Modlińskiej 35-letni mężczyzna siedział na dachu swojego samochodu, pojazd jechał bez sterowania. Auto uderzyło w bariery energochłonne, a następnie w samochód dostawczy jednego z dyskontów - potwierdził ustalenia naszego reportera Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Kierowca nie miał dość wrażeń. - Mężczyzna znalazł się na jezdni, rozebrał się do naga, szedł trasą S8. Był agresywny. Zatrzymali go przypadkowi świadkowie i zawiadomili policję - zrelacjonował Owczarski. - Po przeprowadzeniu z nim medycznych czynności ratunkowych został przewieziony do jednego ze stołecznych szpitali. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia - podsumował nasz rozmówca.

Zderzenie na S8 Zderzenie na S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S8 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl