"Ten niepozorny maluch, to pisklę wieloszpona pawiego (Polyplectron malacense) które wykluło się w ubiegłym tygodniu" - napisała w mediach społecznościowych ptaszarnia warszawskiego zoo. Ptak ten należy do rodziny kurowatych. Jak zauważono we wpisie, wieloszpona pawiego niełatwo zobaczyć w ogrodach zoologicznych. Oprócz Warszawy, zamieszkuje wyłącznie w zoo w Pradze oraz Chester.