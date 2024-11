W sobotę w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej na Pradze Północ doszło do tragicznej w skutkach interwencji, podczas której ranny został policjant . Funkcjonariusz został postrzelony. Zmarł tego samego dnia w szpitalu. Jak podała Komenda Stołeczna Policji, broni użył jeden z interweniujących funkcjonariuszy. Agresywny mężczyzna, wobec którego interweniowali policjanci, został zatrzymany, obezwładniony i przewieziony na komendę.

"Reakcja powinna być szybka i zdecydowana"

W niedzielę w obszernym wpisie na platformie X przedstawiciele komendy odnieśli się do informacji, które pojawiły się w przestrzeni medialnej na temat tragicznej interwencji oraz funkcjonariusza, który oddał strzał ze służbowej broni.

"Pomimo bólu i żalu, jaki towarzyszy nam w tych chwilach, rozumiemy wagę spostrzeżeń kierowanych wobec naszej formacji przez wiele osób publicznych, dziennikarzy i komentatorów. W związku z powyższym uważamy za konieczne odniesienie się do części z nich" - wskazano w komunikacie KSP.

Policjanci zostali wezwani do interwencji dotyczącej uzbrojonego w maczetę mężczyzny, stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych ludzi. "Nie podlega dyskusji, że w tej sytuacji reakcja powinna być szybka i zdecydowana i taka właśnie była" - zaznaczono.

Jak wskazano, stołeczni policjanci, każdej doby, przeprowadzają blisko 2000 interwencji. "Każda jest inna i niesie za sobą odmienne zagrożenia. By chronić innych narażamy własne życie. Podejmując interwencje i eliminując zagrożenia z przestrzeni publicznej skutecznie pomagamy innym i dajemy mieszkańcom oczekiwane przez nich poczucie bezpieczeństwa" - podkreśliła w komunikacie KSP.

Policjant, który oddał strzał, w służbie od ponad roku

Przedstawiciele komendy wyjaśnili, że funkcjonariusz, który oddał tragiczny w skutkach strzał z broni służbowej "był młodym policjantem, ale nie był to jego pierwszy dzień w służbie". "Odbył on przeszkolenie podstawowe, a po jego zakończeniu rozpoczął służbę w jednostce terenowej. Do Policji został przyjęty blisko 1,5 roku temu i od tej pory służył społeczeństwu, stojąc na straży jego bezpieczeństwa w jednym szeregu z innymi policjantami. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawem i przyjętymi zasadami podejmował i uczestniczył w interwencjach" - podała KSP.