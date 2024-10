Pralinka urodziła się 16 lipca. Nie urośnie zbyt duża, ponieważ pudu południowy osiąga do ok. 40 centymetrów w kłębie. Młoda pudu to córeczka Evy i Pitchu. Stołeczny ogród zoologiczny ogłosił plebiscyt na imię dla małej. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę P. Internauci spośród wielu propozycji wybrali imię Pralinka - zdobyło ponad 70 proc. głosów.