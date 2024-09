Zabytki motoryzacji wróciły do FSO

86 lat motoryzacji

Choć miejsce ekspozycji po reaktywacji się nie zmieniło (dalej pojazdy będą prezentowane w hali lakierni dawnej fabryki), to będzie w niej znacznie więcej przestrzeni. Bień szacuje, że nawet dwa razy tyle, co przed zamknięciem wystawy 2,5 roku temu. - Miejsca jest więcej z uwagi na to, że w hali nie ma już infrastruktury, całego ciągu technologicznego, który służył do lakierowania samochodów - mówi organizator wystawy.

W ramach przygotowań do wystawy odtworzony został napis: Fabryka Samochodów Osobowych z bramy głównej a także brama wjazdowa (znajdująca się wcześniej od strony ul. Kotsisa) do dawnej Fabryki, która wraz z oryginalnymi napisami: "Witamy - Welcome" i "Do zobaczenia – See you again" oraz logiem FSO znalazła swoje miejsce w przestrzeni wystawienniczej.