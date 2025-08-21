Noc w policyjnej celi i wyrok pół roku więzienia

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów Źródło: TVN24

W niedzielę, 17 sierpnia, około godziny 18:30 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego żyrardowskiej komendy na terenie gminy Mszczonów zatrzymali do kontroli kierowcę forda. 39-letni mieszkanie gminy Mszczonów był trzeźwy, ale na sumieniu miał coś innego.

"Mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został więc zatrzymany w związku z popełnieniem przestępstwa, a noc spędził w policyjnej celi" – informuje w komunikacie kom. Emilia Bodych z policji w Żyrardowie.

Wyrok po wyjściu z celi

Policjanci z mszczonowskiego komisariatu, po zgromadzeniu materiału dowodowego i przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa, wystąpili do Sądu Rejonowego w Żyrardowie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.

18 sierpnia 39-latek usłyszał wyrok sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ma też kolejny zakaz prowadzenia, tym razem na trzy lata. Musi też zapłacić pięć tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok nie jest prawomocny.