Okolice

Noc w policyjnej celi i wyrok pół roku więzienia

Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów
Źródło: TVN24
Zatrzymali go do kontroli drogowej i noc spędził w policyjnej celi. Następnego usłyszał pół roku więzienia. Złamał bowiem sądowy zakaz prowadzenia aut.

W niedzielę, 17 sierpnia, około godziny 18:30 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego żyrardowskiej komendy na terenie gminy Mszczonów zatrzymali do kontroli kierowcę forda. 39-letni mieszkanie gminy Mszczonów był trzeźwy, ale na sumieniu miał coś innego.

"Mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został więc zatrzymany w związku z popełnieniem przestępstwa, a noc spędził w policyjnej celi" – informuje w komunikacie kom. Emilia Bodych z policji w Żyrardowie.

Wyrok po wyjściu z celi

Policjanci z mszczonowskiego komisariatu, po zgromadzeniu materiału dowodowego i przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa, wystąpili do Sądu Rejonowego w Żyrardowie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.

18 sierpnia 39-latek usłyszał wyrok sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ma też kolejny zakaz prowadzenia, tym razem na trzy lata. Musi też zapłacić pięć tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Źródło: Policja Żyrardów

Wyrok nie jest prawomocny.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Żyrardów

