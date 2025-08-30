Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziło go nerwowe zachowanie

Żyrardów (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

W ostatnią środę kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie w toku prowadzonych działań w rejonie garaży przy jednej z ulic na terenie miasta zauważyli 41-letniego mężczyznę, który nerwowo się rozglądał. Żyrardowianin wychodząc kilkukrotnie z garażu, przenosił worki do zaparkowanego w pobliżu pojazdu. Jego niespokojne zachowanie wzbudziło zainteresowanie policjantów. Już po chwili okazało się, że 41-latek pakował worki z zawartością krajanki tytoniowej.

- Podczas przeszukania garażu funkcjonariusze ujawnili liczne pudła i worki z zawartością papierosów w paczkach bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Zainteresowanie policjantów wzbudziła także pokaźna liczba kartonowych pudeł służących do pakowania pizzy. Jednak w ich wnętrzu zamiast pizzy znajdowały się kolejne papierosy tzw. samoróbki - przekazała komisarz Emilia Bodych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że 41-latek wyroby akcyzowe może także posiadać w innych ustalonych miejscach. Kryminalni postanowili to również sprawdzić. - Uzyskane informacje i doświadczenie doprowadziły ich do kolejnych worków i kartonów z zawartością ogromnych ilości papierosów w paczkach oraz licznych butelek z zawartością alkoholu etylowego. Żyrardowianin został zatrzymany - zaznaczyła policjantka. I dodała: - Dzięki dociekliwej pracy kryminalnych żyrardowskiej komendy niemal 430 000 papierosów, niespełna 70 kilogramów krajanki tytoniowej oraz prawie 200 litrów alkoholu etylowego bez wymaganych oznaczeń akcyzowych nie trafi na Polski rynek. Ich szacunkowa wartość rynkowa wynosi ponad 566 tysięcy złotych.

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym żyrardowianin usłyszał już zarzuty przechowywania wyrobów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. A na poczet przyszłej kary zabezpieczono ponad 17 tysięcy złotych.

Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy Źródło: KPP w Żyrardowie Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy Źródło: KPP w Żyrardowie Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy Źródło: KPP w Żyrardowie