Ruszył w podróż kradzionym autem. Ukradł paliwo, rozbił się na słupie

29.08.2022 | Uwaga na złodziei paliwa. Wysokie ceny paliw sprawiły, że złodzieje skaczą na baki Źródło: Dariusz Łapiński | Fakty TVN

W ręce policjantów wpadł 41-latek. Jak ustalili, mężczyzna wybrał się kradzionym autem na przejażdżkę ze Zwolenia (Mazowieckie) do Dęblina (Lubelskie). Gdy w drodze skończyło mu się paliwo, zatankował, ale nie zapłacił. Auto zrobił na ogrodzeniu i słupie, do celu nie dotarł.

W sobotę policjanci ze Zwolenia (Mazowieckie) otrzymali zgłoszenie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji w mieście.

Patrol ustalił, że złodziejem była osoba poruszająca się osobową skodą na kieleckich tablicach rejestracyjnych. "Pół godziny później dyżurny otrzymał informację, że w Bierdzieży doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący uderzył w ogrodzenie posesji i pieszo uciekł w nieznanym kierunku. Patrol na miejscu zastał rozbity samochód odpowiadający temu, który brał udział w kradzieży paliwa" - poinformowała mł. asp. Katarzyna Słyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Jechał do Dęblina, zabrakło mu paliwa

Policjanci ustalili, że pojazd uczestniczący w zdarzeniach został skradziony w powiecie kieleckim. Do działań ruszyli policjanci z komend w Zwoleniu, Kozienicach i Radomiu.

41-latek jazdę zakończył na płocie Źródło: KPP w Zwoleniu

Podczas sprawdzania terenu mundurowi otrzymali informację, że w gminie Policzna znajduje się mężczyzna, który może być odpowiedzialny za kradzież pojazdu. Pojechali na miejsce i pod wskazanym adresem zastali 41-letniego mieszkańca powiatu kieleckiego. Jak podali funkcjonariusze, mężczyzna przyznał się, że ukradł skodę.

"Samochodem chciał dojechać do Dęblina. W trakcie przejazdu przez Zwoleń zabrakło mu paliwa, więc ukradł go na jednej ze stacji" - dodała Słyk. Do Dęblina jednak nie dojechał, bo jazdę zakończył na płocie oraz słupie.

Był poszukiwany, usłyszał zarzut

W trakcie weryfikacji podanych danych w systemie okazało się, ze 41-latek jest poszukiwany przez kielecką policję. Mężczyzna został zatrzymany. Był trzeźwy. W Komendzie Powiatowej Policji w Zwoleniu usłyszał m.in. zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej za co grozi do ośmiu lat więzienia.

Po zakończonych czynnościach mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, a następnie przekazany kieleckim funkcjonariuszom, tam odpowie za kradzież samochodu.