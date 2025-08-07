Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi Źródło: Mazowiecka policja

Policjanci z Wołomina prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło 10 lipca około godziny 16 w miejscowości Ząbki na ulicy Batorego na wysokości ulicy I Brygady (na wysokości działek). Jak podała policja, nieznany kierujący nieznanym samochodem osobowym, włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu hulajnogą elektryczną, który w celu uniknięcia zderzenia wykonując gwałtowny manewr wywrócił się doznając obrażeń.

Funkcjonariusze proszę wszystkie osoby będące naocznymi świadkami wypadku o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przy ulicy Wileńskiej 43a. Skontaktować można się również pod numerami telefonu: 47 724 72 59 lub 22 776 20 21.

