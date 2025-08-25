Pożar w garażu podziemnym w Ząbkach. Przy tej samej ulicy niedawno palił się blok

Pożar w Ząbkach (Mazowieckie) Źródło: Dariusz/ Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zgłoszenie o pożarze w garażu podziemnym jednego z bloków przy ulicy Powstańców strażacy otrzymali w niedzielę o godzinie 21.27.

- Po przybyciu na miejsce zastali bardzo duże zadymienie wydobywające się z kanałów wentylacyjnych oraz otwartej hali garażowej. Trwała samodzielna ewakuacja mieszkańców. We wnętrzu hali strażacy zastali rozwinięty pożar pięciu samochodów - powiedział młodszy kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Strażak poinformował, że w wyniku pożaru spłonęło pięć samochodów. - Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W kulminacyjnym momencie pożaru w akcji gaśniczej brało udział łącznie 13 zastępów straży pożarnej - zaznaczył Sobków.

Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie Pożar garażu podziemnego w Ząbkach Źródło: KP PSP w Wołominie

Pożar bloku w Ząbkach

To już drugi poważny pożar przy tej samej ulicy w ciągu dwóch miesięcy. W pożarze bloku przy ulicy Powstańców, do którego doszło 3 lipca, ogień zabrał dach nad głową ponad 500 osobom. Spaliło się poddasze i górne kondygnacje bloku, pozostałe mieszkania zostały zalane. W sumie zniszczonych zostało ponad 200 lokali. Nadzór budowlany podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Trwają prace nad ekspertyzą dotyczącą jego stanu po pożarze.