Pożar w garażu podziemnym w Ząbkach. Przy tej samej ulicy niedawno palił się blok

Zgłoszenie o pożarze w garażu podziemnym jednego z bloków przy ulicy Powstańców strażacy otrzymali w niedzielę o godzinie 21.27.
- Po przybyciu na miejsce zastali bardzo duże zadymienie wydobywające się z kanałów wentylacyjnych oraz otwartej hali garażowej. Trwała samodzielna ewakuacja mieszkańców. We wnętrzu hali strażacy zastali rozwinięty pożar pięciu samochodów - powiedział młodszy kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Strażak poinformował, że w wyniku pożaru spłonęło pięć samochodów. - Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W kulminacyjnym momencie pożaru w akcji gaśniczej brało udział łącznie 13 zastępów straży pożarnej - zaznaczył Sobków.
Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.
Pożar bloku w Ząbkach
To już drugi poważny pożar przy tej samej ulicy w ciągu dwóch miesięcy. W pożarze bloku przy ulicy Powstańców, do którego doszło 3 lipca, ogień zabrał dach nad głową ponad 500 osobom. Spaliło się poddasze i górne kondygnacje bloku, pozostałe mieszkania zostały zalane. W sumie zniszczonych zostało ponad 200 lokali. Nadzór budowlany podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Trwają prace nad ekspertyzą dotyczącą jego stanu po pożarze.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Wołominie