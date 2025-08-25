Logo TVN Warszawa
Warszawa
Pożar w garażu podziemnym w Ząbkach. Przy tej samej ulicy niedawno palił się blok

Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar w Ząbkach (Mazowieckie)
Źródło: Dariusz/ Kontakt24
W niedzielę wieczorem w Ząbkach pod Warszawą w garażu podziemnym budynku wielorodzinnego wybuchł pożar. Spłonęło kilka samochodów. Nagrania z akcji gaśniczej otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zgłoszenie o pożarze w garażu podziemnym jednego z bloków przy ulicy Powstańców strażacy otrzymali w niedzielę o godzinie 21.27.

- Po przybyciu na miejsce zastali bardzo duże zadymienie wydobywające się z kanałów wentylacyjnych oraz otwartej hali garażowej. Trwała samodzielna ewakuacja mieszkańców. We wnętrzu hali strażacy zastali rozwinięty pożar pięciu samochodów - powiedział młodszy kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Strażak poinformował, że w wyniku pożaru spłonęło pięć samochodów. - Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W kulminacyjnym momencie pożaru w akcji gaśniczej brało udział łącznie 13 zastępów straży pożarnej - zaznaczył Sobków.

Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
Źródło: KP PSP w Wołominie

Pożar bloku w Ząbkach

To już drugi poważny pożar przy tej samej ulicy w ciągu dwóch miesięcy. W pożarze bloku przy ulicy Powstańców, do którego doszło 3 lipca, ogień zabrał dach nad głową ponad 500 osobom. Spaliło się poddasze i górne kondygnacje bloku, pozostałe mieszkania zostały zalane. W sumie zniszczonych zostało ponad 200 lokali. Nadzór budowlany podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Trwają prace nad ekspertyzą dotyczącą jego stanu po pożarze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
Wnętrza budynku w Ząbkach
Prokuratura powołała biegłych w sprawie pożaru w Ząbkach
Wnętrza budynku w Ząbkach
Zapalił się dach, a tak wygląda garaż

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Wołominie

PożaryZąbki
