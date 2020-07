Pobiły i zraniły nożem 33-latkę, zaatakowały też policjantkę. Zarzuty dla trzech kobiet

W centrum Wyszkowa doszło do szarpaniny między trzema kobietami, która zakończyła się pobiciem i zranieniem jednej z nich. Poszkodowana została też policjantka, która udzielała pomocy rannej. Zatrzymane zostały cztery osoby w wieku 24-30 lat.

Zraniona kobieta straciła przytomność. Kiedy jedna z policjantek udzielała jej pomocy, podeszła do nich trzecia agresorka i kopnęła funkcjonariuszkę w twarz.

"Oświadczył, że idzie na grzyby"

Efektem policyjnej interwencji było zatrzymanie czterech osób w wieku 24-30 lat. Wszyscy byli pijani, wcześniej pili razem alkohol, po czym doszło do awantury między kobietami.

Według rzecznika, początkowo nikt nie chciał przyznać się do pobicia i ranienia kobiety. - 30-letni wyszkowianin, który trzymał nóż w chwili gdy na miejscu pojawili się policjanci, oświadczył, że zakrwawione narzędzie jest mu potrzebne, ponieważ idzie na grzyby, a była godzina 1.30 – stwierdził Wroczyński.

Zarzuty i policyjny dozór

Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak prokuratorowi na przedstawienie zarzutów trzem kobietom. 26-latka, która kopnęła policjantkę, usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i grozi jej do trzech lat więzienia. 24-latce przedstawiono zarzut pobicia i zranienia nożem 33-letniej mieszkanki Wyszkowa. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Natomiast pomagającej w pobiciu 28-latce może grozić kara trzech lat więzienia.