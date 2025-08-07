Logo TVN Warszawa
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala

Policyjny motocykl (zdjęcie ilustracyjne)
Grójec (Mazowieckie)
Źródło: Google Maps
Pod Grójcem, na drodze krajowej numer 50, doszło do wypadku z udziałem jadącego służbowym motocyklem policjanta, który zderzył się z volkswagenem transporterem. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Ruch odbywa się wahadłowo.

Wypadek wydarzył się około godziny w Worowie, położonym w gminie Grójec. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca volkswagenem transporterem 60-letnia kobieta podczas skrętu w lewo potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu – powiedziała asp. sztab. Ewelina Kozdruj.

36-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Grójcu został przewieziony do szpitala.

Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. - Obecnie nie ma większych utrudnień, ruch jest w miarę płynny – przekazała asp. Kozdruj.

Przeczytaj także: Płonął dach na budowie basenu

WhatsApp Video 2025-08-06 at 21
Pożar na terenie budowy basenu w Otwocku
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja

