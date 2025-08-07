"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala

Grójec (Mazowieckie) Źródło: Google Maps

Wypadek wydarzył się około godziny w Worowie, położonym w gminie Grójec. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca volkswagenem transporterem 60-letnia kobieta podczas skrętu w lewo potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu – powiedziała asp. sztab. Ewelina Kozdruj.

36-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Grójcu został przewieziony do szpitala.

Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. - Obecnie nie ma większych utrudnień, ruch jest w miarę płynny – przekazała asp. Kozdruj.

