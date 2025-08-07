"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala

Wypadek wydarzył się około godziny w Worowie, położonym w gminie Grójec. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca volkswagenem transporterem 60-letnia kobieta podczas skrętu w lewo potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu – powiedziała asp. sztab. Ewelina Kozdruj.
36-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Grójcu został przewieziony do szpitala.
Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. - Obecnie nie ma większych utrudnień, ruch jest w miarę płynny – przekazała asp. Kozdruj.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja