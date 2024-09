Niebezpieczne odpady zagrażają rzece. Burmistrzyni prosi o pomoc

Rzece Czarnej, która przez Kanał Żerański wpada do Jeziora Zegrzyńskiego, grozi ekologiczna katastrofa. Wraz z deszczówką mogą przedostawać się do niej niebezpieczne chemikalia składowane na pobliskiej działce w Wołominie. Likwidacja składowiska przerasta możliwości finansowe gminy. Ministerstwo klimatu zapewnia, że jest świadome zagrożenia, ale konkretnych kroków nie wykonało.

To jedno z największych tego typu składowisk odpadów niebezpiecznych w Polsce. Na działce przy ulicy Łukasiewicza 11 w Wołominie zalega ich od 16 do nawet 20 tysięcy litrów. Substancje łatwopalne i takie, które w kontakcie z powietrzem mogą tworzyć związki wybuchowe, są składowane w plastikowych i metalowych opakowaniach. Wiele z nich jest w fatalnym stanie. Groźba skażenia środowiska jest bardzo realna.

Deszczówka z chemikaliami

Jak bardzo? Można było przekonać się w nocy z 20 na 21 sierpnia, kiedy przez Warszawę i okoliczne powiaty przeszła burza oraz gwałtowne opady deszczu. Wiele miejsc zostało podtopionych i zniszczonych przez gromadzącą się wodę. Usuwanie skutków trwało wiele godzin. Przy Łukasiewicza w Wołominie doszło do poważnego incydentu - uszkodzenia infrastruktury odprowadzającej deszczówkę.

- Natychmiast zwołaliśmy posiedzenie gminnego sztabu kryzysowego. Z informacji przekazanych mi przez straż pożarną, co potwierdziły później Wody Polskie, doszło do rozszczelnienia kanału deszczowego, który odprowadza wody opadowe z terenu tego niebezpiecznego składowiska - powiedziała nam Elżbieta Radwan, burmistrzyni Wołomina.

Wcześniej Wody Polskie zamurowały kanał deszczowy, żeby nie dochodziło do zrzutów deszczówki która może być zanieczyszczona, do rzeki. Wykonane zabezpieczenie nie wytrzymało jednak naporu wody wywołanego ponadnormatywnym opadem. Uszkodzony przepust został zabezpieczony przez służby. Próbki wody z rzeki Czarnej zostały pobrane do analizy przez strażaków oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.