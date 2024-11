Przebywali w Polsce nielegalnie. Czterech cudzoziemców zatrzymanych

Jeden z zatrzymanych był poszukiwany

- Zatrzymani cudzoziemcy to trzech obywateli Tadżykistanu oraz obywatel Indii. Większość z nich nie posiadała wiz albo miała cofnięte zezwolenia na pobyt. Co więcej, podczas kontroli jednego z Tadżyków, okazało się, że jego dane osobowe figurowały w systemie, jako osoby niepożądanej na terytorium RP. Mężczyzna był poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 89 dni - podała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Rzeczniczka dodała, że po zatrzymaniu mężczyźnie umożliwiono uiszczenie grzywny, która automatycznie zwolniła go od aresztu. Wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne w celu zobowiązania do powrotu. - Z kolei trzech pozostałych cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych krajów strefy Schengen przez okres od sześciu miesięcy do roku - wymieniła Bielec.