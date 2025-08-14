Wjechał autem do piekarni, za ladą stały dwie osoby

Do zdarzenia doszło około godziny 7.35 na rogu ulicy Komornickiej i Grójeckiej.
- Kierowca samochodu osobowego wjechał w witrynę piekarni. Jedna osoba została poszkodowana, to kierowca tego auta, który został zabrany do szpitala na obserwację. Na miejscu zostali pasażer oraz dwie osoby pracujące w piekarni. Nie doznały one obrażeń - przekazał nam starszy kapitan Kamil Styczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
Jak dodał, na miejscu zostały jeszcze dwa zastępy strażaków. Czynności prowadzi także policja.
Na zdjęciach serwisu Informacje na gorąco powiat piaseczyński widać, że fiat zatrzymał się wewnątrz pawilonu, pomiędzy ladą a ścianą. Po drodze całkowicie rozbił witrynę piekarni.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Informacje na gorąco powiat piaseczyński