Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Policjantom powiedział, że "uczy się jeździć"

Do pierwszej kolizji doszło w niedzielę przed godziną 12 w Tarczynie na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ulicą Piaseczyńską. - Kierujący pojazdem marki Ford 23-letni mieszkaniec Warszawy, wykonując manewr skrętu w lewo, uderzył w sygnalizator świetlny, a następnie w pojazd marki Skoda, którym poruszał się 47-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego - relacjonuje aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak dodaje, 23-latek odjechał z miejsca zdarzenia. Po pewnym czasie został zatrzymany przez innego 26-letniego kierującego, który zauważył jego zachowanie. - W miejscowości Komorniki na ulicy Piaseczyńskiej kierujący mercedesem najprawdopodobniej zajechał mu drogę. Doszło wówczas do kolejnego zderzenia - mówi asp. Domagała.

Portal Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński podaje, że kierowca forda wjechał w mercedesa, co spowodowało wypadnięcie z jezdni obu pojazdów. Wylądowały one w przydrożnym rowie.

"Twierdził, że uczy się jeździć"

Wkrótce kierowcę forda zatrzymali policjanci. - Mężczyzna miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie posiadał uprawnień do kierowania. Twierdził, że uczy się jeździć - opisuje asp. Domagała.

I zastrzega, że czynności z zatrzymanym nie zostały jeszcze wykonane. Policjanci czekają, aż mężczyzna wytrzeźwieje.

Oba zderzenia zostały zakwalifikowane, jako kolizja. Nikt nie został poszkodowany. Kierujący skodą i mercedesem byli trzeźwi.

Policja zapowiada, że kierujący fordem odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie co najmniej jednej z kolizji. Jak tłumaczy asp. Domagała, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wstępnie uznali, że sprawcą drugiego zderzenia jest kierujący mercedesem. Nie jest to jednak ostateczna kwalifikacja. Trwa badanie okoliczności sprawy.

Według portalu Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński, 23-latek podróżował z pasażerem, który także był nietrzeźwy. Policja podaje jednak, że wstępne ustalenia i relacje świadków wskazują, że mężczyzna jechał sam.

