Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją

O wypadku w Starym Kiełbowie służby zostały zaalarmowane w sobotę około godziny 17.35.

"Kierujący nissanem w trakcie skręcania w lewo zderzył się z motocyklem, w wyniku czego na miejscu zginął 40-letni kierowca jednośladu i 59-letnia pasażerka osobówki" - poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Policjanci wskazali, że kierowca samochodu był trzeźwy i został przewieziony do szpitala.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie czujności, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu.

