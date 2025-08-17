Logo TVN Warszawa
Warszawa
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Źródło: Google Earth
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów w powiecie białobrzeskim (województwo mazowieckie). W wyniku zderzenia samochodu z motocyklem zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

O wypadku w Starym Kiełbowie służby zostały zaalarmowane w sobotę około godziny 17.35.

"Kierujący nissanem w trakcie skręcania w lewo zderzył się z motocyklem, w wyniku czego na miejscu zginął 40-letni kierowca jednośladu i 59-letnia pasażerka osobówki" - poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Policjanci wskazali, że kierowca samochodu był trzeźwy i został przewieziony do szpitala.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie czujności, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu.

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Źródło: Policja Mazowsze

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze

