Wpadli miłośnicy pistacji

Pistacje
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Dwaj mężczyźni są podejrzani o kradzież kilkudziesięciu kilogramów pistacji z firmy, w której pracowali. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Policjanci dostali zgłoszenie, że dwaj pracownicy jednego z zakładów produkcyjnych mieszczących się w powiecie sochaczewskim zostali przyłapani na kradzieży.

"Każdy z nich wynosił z pracy kilkukilogramową torbę z orzechami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nie była to ich pierwsza kradzież, a każdy z nich mógł wynieść nawet około 45 kilogramów pistacji. Łączna wartość strat została oszacowana na około 4,5 tysiąca złotych" - informuje st. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

W komendzie obaj podejrzani - 32-letni mieszkaniec powiatu płockiego oraz 60-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego - usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Przestępczość w WarszawiePolicjaSochaczew
