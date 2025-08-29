Wpadli miłośnicy pistacji

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów

Policjanci dostali zgłoszenie, że dwaj pracownicy jednego z zakładów produkcyjnych mieszczących się w powiecie sochaczewskim zostali przyłapani na kradzieży.

"Każdy z nich wynosił z pracy kilkukilogramową torbę z orzechami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nie była to ich pierwsza kradzież, a każdy z nich mógł wynieść nawet około 45 kilogramów pistacji. Łączna wartość strat została oszacowana na około 4,5 tysiąca złotych" - informuje st. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

W komendzie obaj podejrzani - 32-letni mieszkaniec powiatu płockiego oraz 60-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego - usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

