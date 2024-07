W wieku 47 lat zdobył pierwsze prawo jazdy, stracił je po pięciu miesiącach

Żuromińska policja interweniowała w sprawie kolizji dwóch aut na parkingu przed sklepem. Sprawcy jednak nie było na miejscu. Mężczyzna uciekł do lasu w pobliżu swojego domu. Okazało się, że 47-latek był pijany. Swoje pierwsze prawo jazdy miał od lutego.

W sobotę po południu dyżurny żuromińskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch pojazdów w miejscowości Sinogóra w gminie Lubowidz. Chwilę później w miejscu zgłoszenia był już patrol drogówki. Okazało się, że jeden z uczestników odjechał z miejsca, nie poczuwając się do winy. Policjanci ustalili, że samochodem do sklepu przyjechało małżeństwo z sąsiedniej miejscowości. Po zakupach, podczas niewłaściwego wyjeżdżania z parkingu doszło do uszkodzenia prawidłowo zaparkowanego samochodu. Kierujący nie przejął się tą sytuacją i odjechał z miejsca zdarzenia.