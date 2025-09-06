Odkopali fundamenty XVIII-wiecznej bramy dzwonnicy

Odsłonięto fundamenty bramy-dzwonnicy w Siedlcach Źródło: WUOZ

Odkrycia dokonano na ulicy Piłsudskiego u styku ze Starowiejską.

"Podczas prac odsłonięte zostały fundamenty wzniesionej w drugiej połowie XVIII wieku bramy dzwonnicy, niegdyś jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów miasta" - wyjaśnił mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.

Odsłonięto fundamenty bramy-dzwonnicy w Siedlcach

Jak przekazał, brama, której fundamenty znaleziono, została wzniesiona w latach 1773–1776 na polecenie księżnej Aleksandry Ogińskiej. Miała kształt łuku triumfalnego o trzech arkadach, pełniła również funkcję dzwonnicy. Architektem budowli był prawdopodobnie Szymon Bogumił Zug. W dniach 10–13 maja 1941 roku brama została rozebrana przez Niemców, bo utrudniała przejazd pojazdów pancernych w drodze na front wschodni.

Po wojnie brama nie została odbudowana ze względów komunikacyjnych. Pozostały jedynie skrzydła boczne zawierające pomieszczenia użytkowe.

Odsłonięto powojenny bruk

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków podkreślił, że wszystkie roboty prowadzone są zgodnie z wydanymi przez miasto decyzjami, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez konserwatora. W opinii konserwatora zawarto warunek prowadzenia robót pod nadzorem archeologicznym, który ma na celu na celu zbadanie, opisanie i zadokumentowanie odkryć dokonywanych w wyniku robót ziemnych.

Na prowadzenie badań archeologicznych zostało wydane pozwolenie przez obecnego mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zawierające szereg obowiązków dotyczących, między innymi dokumentowania odkrywanych reliktów przeszłości i ich kontekstu. Wyniki tych obserwacji mają być przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków po zakończeniu prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji.

- Odsłonięty bruk został zinwentaryzowany, zabezpieczony i przeznaczony do wykorzystania w przyszłości, bądź w innych lokalizacjach w mieście - przekazał konserwator.

Brama dzwonnica na starej fotografii Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Zaznaczył, że wstępna analiza archiwalnych fotografii z okresu II wojny światowej z terenu prowadzonych prac, pozwala stwierdzić, że przedmiotowa nawierzchnia z bruku granitowego pochodzi z okresu powojennego, gdyż na fotografiach z 1941 roku, dokumentujących rozbieranie przez Niemców bramy-dzwonnicy z zespołu kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika jest widoczny bruk z kamieni polnych.

Podkreślił, że wstrzymanie prac na obecnym etapie wiązałoby się ze stratą środków publicznych sięgających wielu milionów.