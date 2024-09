"Kręcili bączki" na czteropasmowej trasie. "Gdzie była policja"?

Na niebezpieczne zachowanie zwrócili uwagę aktywiści z Miasto Jest Nasze. "To tylko nielegalne kręcenie bączków, które zablokowało nocą całą ulicę, a hałas był słyszalny w odległości kilometra" - napisali w poście na platformie X. Choć wpis jest ironiczny, to sprawa jak najbardziej poważna.

"Są całkowicie bezkarni"

"To się dzieje naprawdę. W Warszawie zorganizowano w ten weekend nielegalne nocne wyścigi, na potrzeby których … zablokowano ruch na całej kilkupasmowej ulicy!" - napisał. "Zrobiła to grupa Warsaw Night Racing, która od dawna jawnie opisuje swoje wybryki. Ba - chwalą się nimi w socialmediach. Wrzucają jakby nigdy nic film, na którym ktoś driftuje sobie nocą bmw a cała ulica stoi przez niego w korku. I co? I nic!! Są całkowicie bezkarni. A przecież ryk takich wyścigów słychać na kilometry. Nie wspominam już o blokowaniu drogi, ewidentnym łamaniu przepisów i stwarzaniu olbrzymiego zagrożenia" - wyliczył Mencwel.

Gdzie były służby, gdy dochodziło do łamania prawa na trasie S17? - pyta radny i przypomina: "jak @ostatniepokolenie blokuje ulice to policja jest tam w sekundę i ściąga ich z jezdni siłą". Pyta też o działania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego: "Gdzie jest prezydent @trzaskowskirafal? Jeszcze lepsze pytanie. Od miesiąca apelujemy do niego, żeby zrobił coś w celu ukrócenia nocnych wyścigów. Bez odzewu. A jego partia w ostatni czwartek nie zgodziła się, by dopisać ten punkt do porządku obrad Rady Warszawy. No comments" - podsumowuje.